Харчування у школах тепер безкоштовне: що дають дітям на обід (фото)
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Дітям приготували повноцінний обід
З 1 вересня учні всіх державних шкіл з 1 по 12 класи отримуватимуть безкоштовне харчування. Розмір фінансування обідів залежить від віку дитини.
"Телеграф" дізнався, що саме давали в одній із шкіл у Дніпрі. Як виявилось, учням 7 класу у перший навчальний день надали повноцінне меню, до якого увійшли:
- Плов
- Квашена капуста
- Яєчна запіканка
- Горох
- Полуничний йогурт
- Яблука
Їжа для школярів подавалась у спеціальних контейнерах, які розділені одразу для кількох позицій.
Безкоштовне харчування у школах
З 1 вересня 2026 року учні 1–11 (12) класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримають безкоштовне гаряче харчування за рахунок державної субвенції. Це приблизно 3 мільйони дітей. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.
Розмір фінансування залежить від віку дитини. Наприклад, на харчування учня початкової школи передбачено 50 грн. на день. Розподіляють кошти з урахуванням кількості учнів, навчальних днів та відвідуваності. 60 гривень на день – для учнів базової та профільної середньої освіти.
На забезпечення програми у вересні-листопаді 2026 року держава додатково спрямує понад 7,4 мільярда гривень субвенції. Кошти отримають місцеві бюджети для організації безкоштовного одноразового харчування учнів.
Нижче наводимо приклади вартості харчування для шкіл у деяких областях раніше:
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштує державний дитячий садок українським батькам.