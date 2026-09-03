Касирів у "АТБ" карають за повільну роботу: співробітник уточнив, як саме

Від показників працівника залежить його підсумковий дохід

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У мережі популярних українських супермаркетів "АТБ" касири не отримують штрафів за повільну швидкість сканування товарів. Але водночас темп роботи працівників може впливати на розмір їх премій.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів співробітник цієї торгової мережі. За його словами, не йдеться про грошові стягнення із зарплати працівників магазинів.

"Ні, не штрафують. Вони просто не отримують премію. Тобто це не штраф", — зазначив він.

Якщо касир в "АТБ" претендує на більш високу заробітну плату, йому необхідно якісніше та швидше обслуговувати клієнтів. Далі від його показників залежатиме розмір премії.

Таким чином, у торговельній мережі діє система мотивації працівників — не шляхом стягнення із зарплати, а шляхом підвищення премії.

До речі, в одному зі своїх матеріалів "Телеграф" вказував, що іноді процес на касі може затягнутися, наприклад, коли касир, замість одного разу відсканувати всю упаковку товару, змушений пропускати через сканер кожен продукт окремо.

Річ у тому, що упаковка та окрема банка або пачка можуть мати різні штрих-коди та враховуватися як різні товарні позиції. Якщо штрихкод упаковки не налаштований у касовій системі як окрема одиниця продажу, каса не зможе автоматично зарахувати, наприклад, 24 банки. Тому касир змушений сканувати кожну окремо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" відповіли, кого з відвідувачів можуть пустити у службовий туалет.