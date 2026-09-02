Якщо в касі виявилася нестача: кого в "АТБ" змусять платити

Хто відповідає за помилку касира та компенсує збитки

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Помилка касира під час розрахунку може обернутися для нього не лише неприємною розмовою з керівництвом. У "АТБ" є своя практика щодо недостачі, яка виникла через такий прорахунок.

З чиєї кишені врешті покривають різницю та чи доводиться працівнику платити за помилку власними грошима — "Телеграфу" розповів співробітник мережі.

Хто покриває недостачу

За словами співробітника мережі "АТБ", якщо касир помилився під час розрахунку і через це виникла нестача, гроші можуть стягнути безпосередньо з нього.

"Касир сам кладе — зі своєї кишені", — розповів співрозмовник "Телеграфу".

Також "Телеграф" розповідав, які товари в "АТБ" найчастіше намагаються вкрасти відвідувачі. Цей список досить неочікуваний, по-перше, в ньому немає алкоголю, а по-друге, люди крадуть не лише для себе, але й для своїх улюбленців.

Раніше у службі підтримки мережі "АТБ" пояснили "Телеграфу", що робити покупцю, якщо охоронець "АТБ" звинуватив у крадіжці, якої не було.

Також, у підтримці розповіли, що буде, якщо в "АТБ" розбити пляшку дорогого алкоголю.