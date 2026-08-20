Ці нігті нагадують "бабусини" руки: які кольори вже не в тренді
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Які кольори прийшли на зміну яскравому манікюру
У 2026 році манікюр стає стриманішим. На зміну неоновим і надто яскравим відтінкам приходять нюдові кольори, глибокі тони та мінімалістичний дизайн, який надає рукам більш доглянутого й елегантного вигляду.
Тренди цього року роблять ставку на простоту. Бежевий, пильно-рожевий, молочний та відтінок слонової кістки залишаються серед актуальних варіантів, а фуксія, пастельна лаванда, світла м’ята, неоновий помаранчевий та рожевий "жуйка" виходять з моди, як написали в "clara".
5 кольорів нігтів, які втрачають популярність у 2026 році
Фуксія
Насичений рожевий відтінок поступається місцем спокійнішим кольорам. Замість яскравої фуксії стилісти радять звернути увагу на напівпрозорі та ніжні рожеві відтінки.
Блідо-лавандовий
Пастельний фіолетовий більше нагадує про весняний манікюр, тому у 2026 році його популярність знижується. Його замінюють глибокі сливові та баклажанові відтінки.
Світла м’ята
Ніжний м’ятний також відходить від головних трендів. Якщо хочеться зеленого манікюру, краще обрати насичені природні відтінки — лісовий, оливковий або темно-зелений.
Неоново-помаранчевий
Яскравий помаранчевий традиційно асоціюється з літом, але цього сезону його пропонують замінити більш приглушеними тонами. Вони легше поєднуються з одягом і відповідають загальному тренду на мінімалізм.
Рожевий "жуйка"
Ще один відтінок, який втрачає актуальність, — солодкий рожевий. Замість нього у 2026 році популярні холодніші рожеві тони та більш стримані відтінки.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який "бабусин" манікюр знову став модним.