Ці нігті нагадують "бабусини" руки: які кольори вже не в тренді

Які кольори прийшли на зміну яскравому манікюру

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У 2026 році манікюр стає стриманішим. На зміну неоновим і надто яскравим відтінкам приходять нюдові кольори, глибокі тони та мінімалістичний дизайн, який надає рукам більш доглянутого й елегантного вигляду.

Тренди цього року роблять ставку на простоту. Бежевий, пильно-рожевий, молочний та відтінок слонової кістки залишаються серед актуальних варіантів, а фуксія, пастельна лаванда, світла м’ята, неоновий помаранчевий та рожевий "жуйка" виходять з моди, як написали в "clara".

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Фуксія

Насичений рожевий відтінок поступається місцем спокійнішим кольорам. Замість яскравої фуксії стилісти радять звернути увагу на напівпрозорі та ніжні рожеві відтінки.

Блідо-лавандовий

Пастельний фіолетовий більше нагадує про весняний манікюр, тому у 2026 році його популярність знижується. Його замінюють глибокі сливові та баклажанові відтінки.

Світла м’ята

Ніжний м’ятний також відходить від головних трендів. Якщо хочеться зеленого манікюру, краще обрати насичені природні відтінки — лісовий, оливковий або темно-зелений.

Неоново-помаранчевий

Яскравий помаранчевий традиційно асоціюється з літом, але цього сезону його пропонують замінити більш приглушеними тонами. Вони легше поєднуються з одягом і відповідають загальному тренду на мінімалізм.

Рожевий "жуйка"

Ще один відтінок, який втрачає актуальність, — солодкий рожевий. Замість нього у 2026 році популярні холодніші рожеві тони та більш стримані відтінки.

Яскравий манікюр у стилі "бабусиних" часів. Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який "бабусин" манікюр знову став модним.