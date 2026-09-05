Для чого господині клали це на конфорку: простий кухонний пристрій, який врятує вашу страву

Багато хто бачив цю пластину на кухні, але не знає навіщо вона потрібна

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Незвичний металевий диск із дірочками помітила в одному з магазинів "Аврора" користувачка Threads. Вона поцікавилася, для чого потрібна ця кухонна річ, і в коментарях швидко отримала відповідь.

Виявилося, що це розсікач полум’я — простий пристрій для газової плити, який кладуть на конфорку, а зверху ставлять каструлю або сковорідку. "Телеграф" розповість як саме працює цей пристрій.

Знахідка з "Аврори". Фото: reeixit/Threads

Як працює розсікач

Такі розсікачі були добре відомі ще радянським господиням. Їх використовували на газових плитах, зокрема під час приготування каш, молочних страв та інших продуктів, які легко пригорають. Простий металевий диск допомагав зробити нагрівання більш рівномірним.

Його встановлюють на конфорку газової плити, після чого зверху ставлять посуд.

Під час роботи частина тепла від полум’я передається металу. Нагріта пластина своєю чергою віддає тепло дну каструлі або сковорідки, завдяки чому нагрівання відбувається більш рівномірно. Саме тому такі пристрої використовують для страв, які потребують тривалого томління або легко пригорають.

Розсікач також може стати в пригоді, якщо посуд має невелике дно або його потрібно зробити стійкішим на конфорці. Окремі моделі призначені для використання зі скляним чи керамічним посудом, однак перед цим варто переконатися, що конкретний посуд дозволено використовувати на відкритому вогні.

Розсікач полум’я

Для каш, перців і баклажанів

У коментарях під дописом користувачі згадали, що розсікачами користуються роками.

Одна з них розповіла:

"Класна штука для горохової, пшеничної чи манної каші, не прилипає каша до дна. Не розбирається, тому треба слідкувати, щоб не втекло. Якщо помити, то одразу треба на вогні прожарити, бо почне ржавіти. Користуюсь давно (8–10 років), зручно, тільки для газових плит".

Коментар з Threads

Інша користувачка пригадала спосіб, як розсікач використовувала її мама:

"Спочатку застеляю фольгу на плитку, зверху розсікач і печу перці та баклажани. Так робила мама і так роблю я".

Коментар з Threads

"Прямо зараз на цьому розсікачі полумʼя варяться помідори на лечо! Дуже корисний девайс!", — написала ще одна коментаторка.

Коментар з Threads

Чи справді їжа не пригорає

Головна перевага розсікача — не в тому, що він повністю виключає можливість пригорання, а в тому, що зменшує інтенсивність прямого нагріву окремої ділянки дна.

Це особливо актуально для страв, які потрібно довго готувати на плиті. Виробники таких пристроїв вказують серед призначень рівномірний прогрів посуду, зменшення ризику пригорання та захист дна від надмірного локального нагрівання.

Водночас розсікач не звільняє від необхідності стежити за каструлею. Якщо молоко, каша чи інша рідина починає википати, металевий диск цього не зупинить.

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