Кому з військовозобов'язаних "світить" штраф навіть при оформленні відстрочки: пояснення юриста

Сплата штрафу не є обов'язковою умовою для отримання відстрочки

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Вчителі можуть подавати запит на відстрочку від мобілізації навіть за наявності статусу розшуку та неоплачений штраф у застосунку "Резерв+". Проте навіть у випадку надання звільнення від призову вже наявний штраф доведеться сплатити.

Адвокат Юрій Айвазян надав роз'яснення щодо цього у відповідь на запитання чоловіка. Він написав, що влаштовується на роботу вчителем та хоче отримати відстрочку, однак у "Резерв+" має статус "у розшуку".

Як пояснив юрист, якщо чоловік подав заяву на сплату штрафу, йому не потрібно чекати три дні на її обробку. Запит на відстрочку від мобілізації можна надсилати негайно, бо погашення фінансових санкцій не є обов'язковою умовою для отримання звільнення від призову.

Чи буде скасовано штраф та розшук у разі надання відстрочки

Юрій Айвазян наголосив, що надання відстрочки жодним чином не зупиняє провадження щодо минулих порушень. Заява на сплату штрафу буде розглянута у звичайному режимі. Червоний статус (у розшуку) у "Резерв+" також автоматично не зникне лише через факт оформлення права на відстрочку.

Що означає статус у "Резерв +". Джерело: kora-guide.com

Як оформити відстрочку вчителю, який у розшуку ТЦК

Для оформлення відстрочки онлайн, потрібно у застосунку "Резерв+" зайти в меню "Сервіси". Там обрати "Запит на відстрочку" та натиснути на категорію "Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти".

Після перевірки інформації та надсилання запиту система розпочне автоматичну звірку. Дані, внесені школою до АІКОМ ((Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту), мають повністю збігатися з інформацією Пенсійного фонду України щодо основного роботодавця.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому заплатити штраф, щоб знятися з розшуку ТЦК не завжди правильний крок. Спочатку варто перевірити законність самого внесення військовозобов'язаного в розшук.