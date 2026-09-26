Атака Росії на зв’язок продовжується: кілька українських телеканалів припинили мовлення

РФ б’є по дата-центрам та провайдерам

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Російські окупанти цілеспрямовано б’ють по українських об’єктах зв’язку. Під удари потрапили провайдери, через що деякі українські телеканали не змогли вийти в етер.

Про проблеми повідомляє телеканал "Армія TV — Військове телебачення України". На цей час канал веде пряму трансляцію у соціальних мережах та YouTube.

"Телеканал Армія TV тимчасово не в ефірі через технічні проблеми, пов’язані з ворожими обстрілами. Ми продовжуємо працювати в YouTube та соцмережах", — йдеться в повідомленні.

Крім того, телеканал "Новини.LIVE" призупинив трансляцію етеру і втратив телевізійний сигнал через масовані удари РФ по датацентрах. У пресслужбі ТБ-каналу зазначили, що зупинка телевізійного сигналу має тимчасовий характер.

"Новини.LIVE тимчасово без сигналу через наслідки російської атаки по столичних дата-центрах. Через численні удари російських військ по провайдерах зв’язку в Києві частина сервісів працює з перебоями — це торкнулося і нашого ефіру.

Фахівці вже працюють над відновленням мережі. Як тільки сигнал стабілізують, Новини.LIVE повернеться в ефір у звичайному режимі", — зазначили у пресслужбі телеканалу.

Через удар по інфраструктурі Cosmonova тимчасово відсутній сигнал телеканалу "Ми-Україна+".

"Ми перебуваємо на зв’язку з технічними партнерами та працюємо над відновленням сигналу. Про відновлення мовлення повідомимо додатково", — повідомили у пресслужбі ТВ-каналу.

Український інтернет-провайдер і постачальник цифрового телебачення, який працює в Києві, kolo.tv повідомив, що їхнє основне ядро ​​та дата-центр уражені та виведені з ладу. Команда компанії робить все можливе, щоб якнайшвидше повернути все до стабільної роботи та надати доступ до послуг.

Миру до зими не буде?

Нагадаємо, РФ вразила інфраструктуру дата-центру Cosmonova у Києві, розташовану у бізнес-центрі "Протасов". Удари можуть уповільнити мережу або вивести з ладу окремі частини, але повністю позбавити Україну зв’язку подібними атаками неможливо.