Листопад стане переломним для погоди в Україні: потужна аномалія вийде на пік

Погодні аномалії посиляться до кінця осені

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Листопад може стати ключовим місяцем для розуміння того, якою буде майбутня зима в Україні. Саме на кінець осені припадає період, коли метеорологи очікують найбільшого посилення глобальної кліматичної аномалії, здатної впливати на погоду в різних частинах світу.

"Телеграф" за допомогою ШІ проаналізував відкриті дані кліматичних служб і розібрався, що вони означають для України.

Довідка: Ель-Ніньйо, або Південна осциляція — коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, що помітно впливає на клімат.

За прогнозом WMO ( Всесвітньої метеорологічної організації), Ель-Ніньйо продовжить посилюватися у вересні–листопаді, а найбільшої сили може досягти у листопаді–грудні.

Американське NOAA (Національне управління океанічних і атмосферних досліджень) також прогнозує подальше посилення явища до кінця 2026 року. Імовірність дуже сильного Ель-Ніньйо восени та взимку американські метеорологи оцінюють більш ніж у 90%.

Японці дають ще тривожніший сигнал

Свої розрахунки оприлюднило і Японське метеорологічне агентство. У прогнозі від 10 серпня JMA оцінило ймовірність збереження Ель-Ніньйо до зими у 100%.

Японські метеорологи очікують, що температура води в районі NINO.3 продовжить зростати. За їхніми оцінками, показники можуть наблизитися до рівнів, які спостерігалися під час одного з найпотужніших епізодів Ель-Ніньйо — у 1997 році.

Довідка: Ель-Ніньйо 1997–1998 років було одним із найсильніших за всю історію спостережень. Воно спричинило масштабні погодні аномалії у різних регіонах світу — від сильних дощів і повеней до посух та лісових пожеж.

Водночас порівнювати нинішню ситуацію з 1997 роком буквально не варто. Схожі показники температури океану ще не означають, що погода в Україні повторить сценарій тієї зими.

Ель-Ніньйо продовжить посилиться. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Чи буде через це тепла зима в Україні?

Сильний Ель-Ніньйо не означає автоматично теплу та безсніжну зиму в Україні. Робити такий висновок лише за одним показником зарано.

NOAA також наголошує, що навіть дуже сильний Ель-Ніньйо лише підвищує ймовірність певних погодних сценаріїв, але не гарантує їх для конкретного регіону.

На погоду в Україні впливатимуть і інші фактори, зокрема:

процеси над Атлантикою;

атмосферна циркуляція над Європою;

ситуація в Арктиці;

рух холодного повітря з півночі.

Чому листопад може все змінити

Як пояснюють фахівці ECMWF, сезонні прогнози мають певні обмеження, а їхня точність залежить від того, наскільки передбачуваними є великомасштабні атмосферні та океанічні процеси.

У листопаді ситуація стане зрозумілішою одразу з кількох причин. По-перше, Ель-Ніньйо, за прогнозом WMO, саме тоді наблизиться до максимальної сили. По-друге, метеорологи отримають нові дані про стан океану й атмосфери.

А це дозволить сезонним моделям точніше оцінити майбутню погоду в Європі.

Тому листопадові оновлення прогнозів можуть стати значно показовішими за нинішні. Саме тоді можна буде краще оцінити ризики сильних морозів, снігу та різких змін температури в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, якою буде осінь в Україні.