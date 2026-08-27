На Україну чекає незвичайна осінь: чи може погода вплинути на початок опалювального сезону

Метеорологи очікують на незвичайне температурний фон

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Осінь в Україні цього року може розпочатися з теплої погоди, а температура може бути вищою за кліматичну норму. На початку опалювального сезону це може мати дійсно велике значення, оскільки при теплі потреба в опаленні з’явиться пізніше.

У цьому матеріалі "Телеграф" за допомогою штучного інтелекту проаналізував інформацію із відкритих даних про прогнози на осінь. Згідно з даними європейської служби моніторингу клімату Copernicus Climate Change Service (C3S), температура повітря в період з вересня по листопад буде вищою за норму в більшій частині Європи.

Німецька метеослужба DWD оцінює ймовірність теплішої погоди цієї осені як високу. Крім того, у період у жовтні по грудень температура також може бути вищою за норму на 1–1,2 °C. Для України це говорить про те, що теплий період, ймовірно, триватиме до пізньої осені.

Одним із факторів теплої погоди цієї осені є розвиток Ель-Ніньо — кліматичного явища в Тихому океані. Його вплив на атмосферні процеси може впливати на погоди в різних куточках світу.

При цьому прогноз опадів є менш точним, тому поки не можна сказати, чи буде осінь дощовою, чи навпаки.

Попри сприятливі прогнози, не можна виключати хвилі похолодання. Але загальне температурне тло залишається вищим за норму. Помітне похолодання може прийти пізніше.

Тепло, що затрималося, може вплинути і на терміни початку опалювального сезону. При комфортній температурі його можуть відстрочити, щоб не витрачати теплоносій та паливо раніше необхідності.

Згідно з прогнозами, тепле та вологе осіннє повітря може сприяти утворенню туманів. Особливо це може бути в ранкові та вечірні години.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому не варто вірити обіцянкам про "теплу зиму".