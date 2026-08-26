Ель-Ніньо змінює прогноз: коли українцям чекати справжнього осіннього холоду

Погода може зробити справжній сюрприз

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Українцям поки що рано чекати приходу справжніх осінніх холодів наступного місяця. Однак це не означає, що всю осінь продовжиться тепла погода.

Згідно з прогнозами Всесвітньої метеорологічної організації, є ймовірність, що температура у вересні і навіть у жовтні може бути вищою за норму в деяких регіонах.

Помітно вплинути на погоду цієї осені може Ель-Ніньо. Це природне явище, яке відбувається через сильне нагрівання води в екваторіальній частині Тихого океану. Нині воно посилюється. За даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), ймовірність сильного Ель-Ніньо восени та взимку перевищує 90%.

Однак це не говорить про те, що протягом всієї осені в Україні буде переважно тепла погода. Справа в тому, що явище Ель-Ніньо впливає на погоду в різних частинах нашої планети по-різному.

При цьому, за прогнозами, вересень із більшою ймовірністю не засмутить холодами. Хоча окремі прохолодні дні можливі, але говорити про тривале осіннє похолодання поки що рано.

Найбільш вірогідним періодом для настання відчутних холодів є жовтень-листопад. В той же час точні прогнози щодо дат у ці місяці також зараз скласти складно. Найчастіше сезонні прогнози показують загальну тенденцію кілька місяців наперед, але з конкретні дні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому не варто вірити обіцянкам про "теплу зиму".