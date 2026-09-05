"Генетична пам'ять працює": українці розповіли, чим запасаються на зиму

Думки респондентів в цьому питанні розділились

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

На тлі ударів росіян по складах торгівельних мереж в деяких супермаркетах спостерігається відсутність певних продуктів. Проте не всі українці запасається продуктами на випадок надзвичайних ситуацій у зимовий період.

Про це свідчать коментарі громадян під опитуванням "Телеграфа". Варто зауважити, що відповіді респондентів розділились майже порівну.

На запитання: "Чи тримаєте ви запаси води та їжі довготривалого зберігання на випадок НС?", українці надали різні відповіді. Дехто зазначив, що купує про запас крупи та інші продукти, але в невеликій кількості, оскільки вони можуть швидко зіпсуватись. З іншої сторони люди кажуть, що немає гострої потреби у великих запасах і впевнені, що проблем з їжею в Україні не буде.

Питання редакції

"На все життя, не напасешся";

"Ні, без паніки молимося Богу і віримо в ЗСУ! Слава Україні!";

"Ні все є на городі і в погребі, магазинні тільки дві пляшки олії і пакет макарон";

"Що запасати? Сьогодні вдома, завтра невідомо де";

"Воду маю. Павербанки. Крупи не купую, бо швидко псуються";

Коментарі користувачів

"Живемо одним днем. Нічого не зберігаємо. Дай Бог вижити";

"Так, маю не великий запас води для туалету, 9 поверх";

"З цими придурками все може статись! Треба якісь запаси мати…";

Коментарі користувачів

"Так, звичайно";

"А де в квартирі можна запастися тонами води?";

"Ні. Але хотілось би";

"Є тільки запас води та павербанки";

"Так, тримаю. Невідомо, що завтра буде";

"Так";

"6 літрів завжди. Бо можуть відключити, на кілька годин";

Коментарі користувачів

"Так";

"Який українець без запасів? Ми і до війни мали. Генетична пам'ять працює";.

"Так";

"Ні, з приводу їжі — на ринку є все необхідне, а з приводу води — є криниці";

"Треба, щоб було. І трохи води, і трохи їжі";

"40 л води маю, крупи різні, десь 10 кг";

Коментарі користувачів

"Потрібно запасати кошти, а не продукти";

"Ні";

"Ni";

"Так";

"Так";

"Так";

"Так";

"Ні";

"Ні";

"Бо невідомо, що може статися!" — зазначено у відповідях українців.

Коментарі користувачів

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці пояснили, на чому почали жорстко економити і йдеться не лише про одяг та техніку.