"Генетична пам'ять працює": українці розповіли, чим запасаються на зиму
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Думки респондентів в цьому питанні розділились
На тлі ударів росіян по складах торгівельних мереж в деяких супермаркетах спостерігається відсутність певних продуктів. Проте не всі українці запасається продуктами на випадок надзвичайних ситуацій у зимовий період.
Про це свідчать коментарі громадян під опитуванням "Телеграфа". Варто зауважити, що відповіді респондентів розділились майже порівну.
На запитання: "Чи тримаєте ви запаси води та їжі довготривалого зберігання на випадок НС?", українці надали різні відповіді. Дехто зазначив, що купує про запас крупи та інші продукти, але в невеликій кількості, оскільки вони можуть швидко зіпсуватись. З іншої сторони люди кажуть, що немає гострої потреби у великих запасах і впевнені, що проблем з їжею в Україні не буде.
"На все життя, не напасешся";
"Ні, без паніки молимося Богу і віримо в ЗСУ! Слава Україні!";
"Ні все є на городі і в погребі, магазинні тільки дві пляшки олії і пакет макарон";
"Що запасати? Сьогодні вдома, завтра невідомо де";
"Воду маю. Павербанки. Крупи не купую, бо швидко псуються";
"Живемо одним днем. Нічого не зберігаємо. Дай Бог вижити";
"Так, маю не великий запас води для туалету, 9 поверх";
"З цими придурками все може статись! Треба якісь запаси мати…";
"Так, звичайно";
"А де в квартирі можна запастися тонами води?";
"Ні. Але хотілось би";
"Є тільки запас води та павербанки";
"Так, тримаю. Невідомо, що завтра буде";
"Так";
"6 літрів завжди. Бо можуть відключити, на кілька годин";
"Так";
"Який українець без запасів? Ми і до війни мали. Генетична пам'ять працює";.
"Так";
"Ні, з приводу їжі — на ринку є все необхідне, а з приводу води — є криниці";
"Треба, щоб було. І трохи води, і трохи їжі";
"40 л води маю, крупи різні, десь 10 кг";
"Потрібно запасати кошти, а не продукти";
"Ні";
"Ni";
"Так";
"Так";
"Так";
"Так";
"Ні";
"Ні";
"Бо невідомо, що може статися!" — зазначено у відповідях українців.
Раніше "Телеграф" розповідав, що українці пояснили, на чому почали жорстко економити і йдеться не лише про одяг та техніку.