Здаються вічними, але швидко псуються: які продукти не варто купувати про запас

Важливо запасатися з розумом

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Українці готуються до зими, яка може бути важкою через російські удари по об'єктах енергетики та складах, зокрема й з продовольством. Багато хто робить запас продуктів, проте деякі покупки можуть виявитися марною тратою грошей.

"Телеграф" розповідає, які продукти не варто купувати про запас у великих кількостях. Серед них є такі, про які більшість впевнені, що вони "стоятимуть вічно".

Соняшникова та інші рослинні олії

Через популярність цього продукту, ризик, що буде дефіцит та високі ціни, українці намагаються запастися олією. Багато хто купує по 5–10 пляшок, бо існує переконання, ніби вона може не псуватися ледь не роками. Проте насправді, жири окислюються, особливо в теплі та на світлі. Тому олія може прогіркнути ще до того, як ви з'їсте свої запаси.

Горіхи та насіння

Цей калорійний та поживний продукт часто радять мати на випадок дефіциту продуктів. Мигдаль, волоські горіхи, кеш'ю, насіння соняшника чи гарбуза часто купують великими пакетами, бо це здається розумним — багато калорій, які не потребують термічної обробки та ще й корисні. Однак це не має сенсу, адже через високий вміст жирів вони швидко псуються та стають прогірклими.

Які продукти не можна довго зберігати. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Сухофрукти

Ще одна позиція з "набору виживальника". Родзинки, фініки, курага тощо вважаються продуктами тривалого зберігання. Однак вони втрачають якість від вологи, можуть покриватися пліснявою або ставати середовищем для комах, якщо упаковка неідеальна.

Кава

Немає сенсу робити "стратегічний запас" кави, особливо меленої. Багато хто боїться лишитися без цього напою, тому забиває шафу пачками. Проте навіть запакована мелена кава поступово втрачає аромат і смак, а після відкриття упаковки процес прискорюється. Якщо вже вирішили запастися "на чорний день", обирайте зернову та у невеликих кількостях.

Вівсянка та готові сухі сніданки

Вівсяні та інші пластівці здаються ідеальною їжею для запасів. Вони поживні та легко готуються, достатньо просто залити пластівці окропом. Проте вони мають чітко визначений термін придатності, а також можуть набратися вологи та сторонніх запахів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді в магазинах закінчуються продукти. В деяких супермаркетах через ажіотаж покупці спустошили полиці.