Жодна крупа не пропаде: один лайфхак врятує від плісняви та харчової молі

Більше не доведеться купувати поглиначі вологи

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Комори та кухонні шафи рідко провітрюються, а перепади температури створюють усередині своєрідний мікроклімат із підвищеною вологістю. Саме вологе повітря призводить до того, що борошно злипається, спеції втрачають аромат і перетворюються на камінь, а сухофрукти вкриваються липким нальотом. Крім того, вогкість призводить до появи шкідників та утворення плісняви.

Упоратися з цією проблемою можна без купівлі дорогих поглиначів вологи. Для цього достатньо використати ззвичайний рис.

Рис — природний і дуже ефективний поглинач вологи. Недарма деякі господині кладуть кілька зерен рису прямо в сільничку, щоб сіль не відволожувалася. За таким же принципом його можна використовувати для поглинання вологи в коморі чи кухонній шафі.

Для цього рис потрібно насипати в невеликий мішечок із тканини, марлі або навіть у чисту шкарпетку, що дихає, щільно зав'язати й підвісити на полиці в коморі або поставити прямо серед банок із крупами.

Для посилення ефекту в мішечок можна додати пару сушених лаврових листків, гілочку лаванди або кілька крапель ефірної олії, оскільки різкий аромат цих рослин відлякує міль та дрібних комах, які не переносять таких запахів.

Фото згенероване ШІ

Але важливо врахувати, що рис насичується вологою не нескінченно й через кілька тижнів повністю втрачає ефективність. Щоб метод дійсно працював, мішечок варто змінювати на свіжий один-два рази на місяць, а використаний рис можна підсушити в злегка теплій духовці та використати повторно.