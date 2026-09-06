Не купляйтеся на напис "Protein": які батончики дійсно протеїнові, а які - просто солодкий обман

На вигляд усі нібито мають високий вміст білка — але що всередині? Лише один із чотирьох батончиків став нашим фаворитом

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У 2026 році знову в тренді слідкування за споживанням калорій та харчуванням — а це неминуче пов'язано з контролем норми білка. І в сучасному світі, де треба встигнути все й одразу, в цьому неабияк допомагають протеїнові батончики. Проте їх існує величезна кількість, у всіх різний склад та ціни — які ж насправді вигідніші та кращі?

"Телеграф" вирішив придбати 4 види протеїнових батончиків, серед яких і найдешевші, і імпортні, і порівняти їх.

До нашої добірки потрапили батончики Monsters, Go On Nutrition, Proteline і Tekmar, а придбали ми їх у таких магазинах, як "АТБ", "Варус" та "Епіцентр Food".

Протеїнові батончики Tekmar, Proteline, Monsters, Go On Nutrition

Можемо одразу назвати найгірший із цих батончиків — це Go On Nutrition "Protein Crisp", виробник Польща. Куплений в "АТБ" за 34,20 грн за 50 г. Завдяки печиву та карамелі він може сприйматися як повноцінний десерт, проте там усього 10 г білка на порцію при калорійності 216 — малувато, щоб писати великими буквами на етикетці, що він протеїновий. Це той самий приклад маркетингового ходу, щоб продати продукт тим, хто купляє, дивлячись тільки на етикетку, і не вивчає склад.

Польський батончик Go On Nutrition Protein Crisp смачний, але важко сказати, що дійсно протеїновий

Також дуже суперечливий батончик Proteline "Good Energy", виробник ТОВ "РИФ", ТМ "VALE", Дніпро. Теж куплений в "АТБ" за 18,3 грн за 40 г. На порцію лише 11 г білка та 192 калорії , тож це теж можна вважати скоріше солодким батончиком, ніж протеїновим. Але! Це абсолютний лідер за ціною за грам білка.

Найвигідніший батончик, але має забагато калорій

Розчарував батончик Tekmar "Protein Sport Bar", виробник Словаччина. Був куплений в "Епіцентр Food", 89,9 грн за 60 г — це найдорожчий батончик у вибірці. Але на порцію там усього 15 г білка, аж 24% цукру і 242 калорії , що робить його найбільш калорійним і солодким, хоча від продукту за такою ціною очікуєш кращих результатів.

Найдорожчий батончик має і мало білку, і ще й на смак не дуже

І наш фаворит — це батончик Monsters, виробник ТОВ "РИФ", ТМ "VALE", Дніпро. Куплений у VARUS, 60 гривень за 80 г. В одному батончику там 274 калорії, 28,4 г білка і лише 6,4 г жирів , тож це дуже непоганий варіант для добору білка після тренування.

Майже 30 г білка на порцію - це сильно

Щоб остаточно прояснити картинку з цими батончиками, перерахуємо калорійність, вміст білка та ціни в розрахунку на 100 г. Так наочно дуже добре видно, що лідери — українські батончики Proteline і Monsters, проте перший більш бюджетний та з більшим вмістом цукру, а другий — більш збалансований та трохи дорожчий. Імпортні ж батончики Go On Protein та Tekmar — найдорожчі, найкалорійніші та мають найменший вміст білка.

Наочно, скільки коштує 100 г кожного батончика, і скільки калорій та білку вийде за ці гроші

Так а що всередині?

На смак мені найбільше сподобався польський Go On Protein, бо за рахунок кульок та печива він скоріше звичайний солодкий батончик, ніж протеїновий — дещо нагадує білий Lion.

Інші ж три види батончиків схожі як на вигляд у розрізі, так і на смак — всі дещо сухуваті.

Протеїнові батончики Monsters, Proteline, Go On Nutrition, Tekmar (зліва направо) в розрізі

Також враховуйте, що батончики Go On Protein та Proteline (ті, що найдешевші в добірці) найбільш схильні танути, і якщо ви поносите їх у рюкзаку чи кишені — перекус може вийти не таким приємним, як уявлялося.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, з чого роблять найдешевшу локшину швидкого приготування з "АТБ" та "Сільпо".