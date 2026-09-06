Не смотрите на надпись "Protein": какие батончики на самом деле протеиновые, а какие – просто сладкий обман

По внешнему виду все якобы имеют высокое содержание белка — но что внутри? Лишь один из четырех батончиков стал нашим фаворитом

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В 2026 году снова в тренде контроль потребления калорий и питания – а это неизбежно связано с добором нормы белка. И в современном мире, где нужно успеть все и сразу, в этом очень помогают протеиновые батончики. Однако их существует огромное количество, у всех разный состав и цены — какие действительно выгоднее и лучше?

"Телеграф" решил приобрести 4 вида протеиновых батончиков, среди которых и самые дешевые, и импортные, и сравнить их.

В нашу подборку попали батончики Monsters, Go On Nutrition, Proteline и Tekmar, а приобрели мы их в таких магазинах, как "АТБ", "Варус" и "Эпицентр Food".

Протеиновые батончики Tekmar, Proteline, Monsters, Go On Nutrition

Можем сразу назвать худший из этих батончиков – Go On Nutrition "Protein Crisp", производитель Польша. Был куплен в "АТБ" за 34,20 грн за 50 г. Благодаря печенью и карамели он может восприниматься как полноценный десерт, однако там всего 10 г белка на порцию при калорийности 216 — маловато, чтобы писать большими буквами на этикетке, что он протеиновый. Это тот самый пример маркетингового хода, чтобы продать продукт тем, кто смотрит только на этикетку, и не изучает состав.

Польский батончик Go On Nutrition Protein Crisp вкусен, но трудно сказать, что действительно протеиновый

Также очень противоречивый батончик Proteline "Good Energy", производитель ООО "РИФ", ТМ "VALE", Днепр. Тоже купленный в "АТБ" за 18,3 грн за 40 г. На порцию всего 11 г белка и 192 калории , что тоже можно считать скорее сладким батончиком, чем протеиновым. Но! Это абсолютный лидер по цене за грамм белка.

Самый выгодный батончик, но имеет много калорий

Разочаровал батончик Tekmar "Protein Sport Bar", производитель Словакия. Был куплен в "Эпицентр Food", 89,9 грн за 60 г – это самый дорогой батончик в выборке. Но на порцию там всего 15 г белка, 24% сахара и 242 калории , что делает его наиболее калорийным и сладким, хотя от продукта по такой цене ожидаешь лучших результатов.

Самый дорогой батончик имеет мало белка, еще и по вкусу не очень

И наш фаворит – это батончик Monsters, производитель ООО "РИФ", ТМ "VALE", Днепр. Куплен в VARUS, 60 гривен за 80 г. В одном батончике там 274 калории, 28,4 г белка и всего 6,4 г жиров , поэтому это очень неплохой вариант для добора белка после тренировки.

Почти 30 г белка на порцию – это сильно

Чтобы окончательно прояснить картину с этими батончиками, приведем калорийность, содержание белка и цены в расчете на 100 г. Так наглядно хорошо видно, что лидеры — украинские батончики Proteline и Monsters, однако первый более бюджетный и с большим содержанием сахара, а второй — более сбалансированный и немного дороже. Импортные батончики Go On Protein и Tekmar — самые дорогие, калорийные и имеют наименьшее содержание белка.

Наглядно, сколько стоит 100 г каждого батончика и сколько калорий и белка вы получите за эти деньги

Так что внутри?

По вкусу мне больше всего понравился польский Go On Protein, потому что за счет шариков и печенья он скорее обычный сладкий батончик, чем протеиновый — несколько напоминает белый Lion.

Другие же три вида батончиков похожи как на вид в разрезе, так и по вкусу – все несколько суховаты.

Протеиновые батончики Monsters, Proteline, Go On Nutrition, Tekmar (слева направо) в разрезе

Также учитывайте, что батончики Go On Protein и Proteline (самые дешевые в подборке) больше всего склонны таять, и если вы поносите их в рюкзаке или кармане – перекус может получиться не таким приятным, как представлялось.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из чего делают самую дешевую лапшу быстрого приготовления из "АТБ" и "Сильпо".