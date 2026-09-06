Не смотрите на надпись "Protein": какие батончики на самом деле протеиновые, а какие – просто сладкий обман
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По внешнему виду все якобы имеют высокое содержание белка — но что внутри? Лишь один из четырех батончиков стал нашим фаворитом
В 2026 году снова в тренде контроль потребления калорий и питания – а это неизбежно связано с добором нормы белка. И в современном мире, где нужно успеть все и сразу, в этом очень помогают протеиновые батончики. Однако их существует огромное количество, у всех разный состав и цены — какие действительно выгоднее и лучше?
"Телеграф" решил приобрести 4 вида протеиновых батончиков, среди которых и самые дешевые, и импортные, и сравнить их.
В нашу подборку попали батончики Monsters, Go On Nutrition, Proteline и Tekmar, а приобрели мы их в таких магазинах, как "АТБ", "Варус" и "Эпицентр Food".
Можем сразу назвать худший из этих батончиков – Go On Nutrition "Protein Crisp", производитель Польша. Был куплен в "АТБ" за 34,20 грн за 50 г. Благодаря печенью и карамели он может восприниматься как полноценный десерт, однако там всего 10 г белка на порцию при калорийности 216 — маловато, чтобы писать большими буквами на этикетке, что он протеиновый. Это тот самый пример маркетингового хода, чтобы продать продукт тем, кто смотрит только на этикетку, и не изучает состав.
Также очень противоречивый батончик Proteline "Good Energy", производитель ООО "РИФ", ТМ "VALE", Днепр. Тоже купленный в "АТБ" за 18,3 грн за 40 г. На порцию всего 11 г белка и 192 калории, что тоже можно считать скорее сладким батончиком, чем протеиновым. Но! Это абсолютный лидер по цене за грамм белка.
Разочаровал батончик Tekmar "Protein Sport Bar", производитель Словакия. Был куплен в "Эпицентр Food", 89,9 грн за 60 г – это самый дорогой батончик в выборке. Но на порцию там всего 15 г белка, 24% сахара и 242 калории, что делает его наиболее калорийным и сладким, хотя от продукта по такой цене ожидаешь лучших результатов.
И наш фаворит – это батончик Monsters, производитель ООО "РИФ", ТМ "VALE", Днепр. Куплен в VARUS, 60 гривен за 80 г. В одном батончике там 274 калории, 28,4 г белка и всего 6,4 г жиров, поэтому это очень неплохой вариант для добора белка после тренировки.
Чтобы окончательно прояснить картину с этими батончиками, приведем калорийность, содержание белка и цены в расчете на 100 г. Так наглядно хорошо видно, что лидеры — украинские батончики Proteline и Monsters, однако первый более бюджетный и с большим содержанием сахара, а второй — более сбалансированный и немного дороже. Импортные батончики Go On Protein и Tekmar — самые дорогие, калорийные и имеют наименьшее содержание белка.
Так что внутри?
По вкусу мне больше всего понравился польский Go On Protein, потому что за счет шариков и печенья он скорее обычный сладкий батончик, чем протеиновый — несколько напоминает белый Lion.
Другие же три вида батончиков похожи как на вид в разрезе, так и по вкусу – все несколько суховаты.
Также учитывайте, что батончики Go On Protein и Proteline (самые дешевые в подборке) больше всего склонны таять, и если вы поносите их в рюкзаке или кармане – перекус может получиться не таким приятным, как представлялось.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из чего делают самую дешевую лапшу быстрого приготовления из "АТБ" и "Сильпо".