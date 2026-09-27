Пожежі в будинках і зниклий сигнал ТБ: що відомо про атаку на Україну (фото, відео)

Внаслідок пригоди є постраждалі

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З вечора 26 вересня та в ніч на 27 вересня Росія здійснила атаку по українських містах. Внаслідок обстрілів є руйнування, а також у столиці зник сигнал українських телеканалів.

У цьому матеріалі "Телеграф" повідомляє про подробиці атаки.

Так, напередодні ввечері ворог ударив по Києву, внаслідок чого в одному з багатоповерхових будинків спалахнули одразу кілька поверхів.

У Солом’янському районі внаслідок російського обстрілу пошкоджено фасад 5-поверхового житлового будинку. На місці працювала й аварійна газова служба.

Рятувальники деблокували двері, пошкоджені вибуховою хвилею. Постраждалу жінку передано медикам.

Водночас "шахеди" серйозно пошкодили у місті дата-центр, через що зник сигнал телебачення.

"Оскільки фізично пошкоджено саме першоджерело, нам зараз просто нема чого транслювати", — розповіли в коментарі Telegram-каналу "Труха. Україна" у службі підтримки MEGOGO.

Довідково: Дата-центр (або центр обробки даних) – це будівля з потужними комп’ютерами (серверами), що працюють 24/7. Він призначений для надійної безпеки, обробки та передачі величезних обсягів інформації, забезпечуючи безперебійну роботу сайтів, додатків, ігор та мережевих сервісів.

Також увечері 26 вересня спалахнула пожежа у незаселеному житловому будинку у Києві після ворожої атаки.

"Пожежу в незаселеному житловому будинку у Шевченківському районі локалізували. Екстрені служби продовжують працювати на місці", — повідомляв мер столиці Віталій Кличко.

Кадри з місця подій показав фотокореспондент "Телеграфу "Ян Доброносов.

Крім того, ворог завдав ударів по селищу Комишеваха та селу Новотаврійське у Запорізькій області. Внаслідок ворожих атак загинули троє мирних жителів, ще четверо людей отримали поранення. Про це повідомив в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семикін.

Також відомо про ще одну серйозну руйнацію в Житомирі. Як повідомив керівник юридичного відділу компанії "Рудь" Ольга Блажкевич у коментарі виданню "NV Бізнес", ворожі безпілотники повністю зруйнували холодильний склад компанії "Рудь" у Житомирі 5 вересня. Це найбільший виробник морозива в Україні.

Загальна площа руйнувань – 4350 кв. На складі були готова продукція (товари в обороті), навантажувальна техніка та інше майно.

Чи зможе РФ "покласти" інтернет в Україні

Засновник MiroHost і голова Internet Invest Олександр Ольшанський заявив, що повне знищення української інтернет-інфраструктури звичайними атаками Росії майже нереальне. Удари можуть уповільнити мережу або вивести з ладу окремі частини, але повністю позбавити країну зв’язку в такий спосіб неможливо.

"Інтернет так побудований, що можна завдати шкоди, щось сповільнити, щось погано працюватиме. Але так, щоб зовсім залишити без зв’язку — я не думаю, що це можливо ", — наголосив Ольшанський, додавши, що для знищення інтернету в Україні Росії довелося б використовувати атомну бомбу.

Народний депутат Олександр Федієнко у коментарі "Телеграфу" щодо спроб РФ ударами по дата-центрах позбавити українців інтернету, пояснив, що виключати проблеми з доступом до окремих сервісів не можна. Але водночас слід розуміти, що Україна є однією з країн світу, яка має найбільш розгалужену інтернет мережу.

"Ворог зараз намагається бити по великих операторах зв’язку. Але за рахунок того, що у нас велика концентрація малого та середнього бізнесу, я думаю, що з інтернетом, принаймні в Україні, точно все буде нормально ", — зазначив він.

У разі пошкодження дата-центрів деякі онлайн-сервіси можуть бути тимчасово недоступні. Однак про повне зникнення інтернету в країні не йдеться, наголосив Федієнко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хоче залишити українців без Інтернету.

"Росіяни проводять операцію ударів проти українських дата-центрів, проти нашої інфраструктури зв’язку. І кожен бачить цю небезпеку. Мета у росіян проста: залишити українців без інтернету, залишити нас без зв’язку, без відповідних цифрових сервісів. Оперативно протидіємо цьому. Були рішення Ставки з цього приводу, і на всіх етапах. погрози", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві Росія пошкодила популярний ТРЦ. Що відомо про Lavina Mall і чи працює після атаки.