Не тільки крупи: де ще може завестись харчова міль
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Які продукти на кухні треба перевірити
Харчова міль може з'явитися на кухні навіть тоді, коли крупи зберігаються в чистоті. Її личинки можуть уражати чимало інших сухих продуктів — від борошна та макаронів до горіхів, сухофруктів і корму для тварин.
Якщо на кухні почали літати маленькі метелики, перевірити варто не тільки шафку з крупами. "Телеграф" розповість, де ще може ховатися харчова міль і які запаси часто залишаються поза увагою.
Борошно та суміші для випічки
Борошно — одне з перших місць, яке варто перевірити. У ньому можуть розвиватися личинки харчової молі, особливо якщо пачка тривалий час зберігається у кухонній шафі.
Також огляньте сухі суміші для випічки, панірувальні сухарі та інші подібні продукти.
Пластівці та мюслі
Вівсяні, кукурудзяні та інші пластівці теж можуть стати джерелом зараження. Те саме стосується мюслі та сухих сніданків.
Макарони
Перевірити варто навіть пачки макаронів. Особливо якщо вони лежать у шафі місяцями та використовуються лише час від часу.
Під час огляду звертайте увагу на павутиноподібні нитки, личинок, кокони або незвичайні грудочки всередині упаковки.
Горіхи та насіння
Горіхи, насіння та різні зернові суміші також можуть бути заражені.
Це особливо актуально для продуктів, які купують великими упаковками або залишають "на потім".
Сухофрукти
Курага, родзинки, чорнослив та інші сухофрукти теж не варто залишати без уваги.
Якщо вони довго зберігаються у відкритому пакеті або контейнері, перевірте їх на наявність личинок та павутиння.
Спеції та сушені трави
Місцем появи молі можуть стати навіть маленькі баночки зі спеціями.
Особливо варто перевірити ті приправи та сушені трави, якими користуються рідко. Саме їх господарі часто залишають у шафі на тривалий час.
Корм для домашніх тварин
Якщо вдома є кіт, собака або птахи, перевірте їхні запаси.
Сухий корм, зернові суміші та насіння для домашніх птахів також можуть стати джерелом комірних шкідників.
Сухоцвіти та декоративні композиції
А ось це місце багато хто навіть не подумає перевірити. Сухі квіти, букети лаванди, композиції з трав, попурі та декоративні вінки також можуть містити комірних шкідників.
Тому якщо міль регулярно з'являється на кухні, а всі продукти здаються чистими, варто оглянути й рослинний декор.
Особливо актуально це для сезонних композицій — наприклад, осінніх вінків або новорічного декору, який дістають із коробок лише раз на рік.
Чому міль з'являється у запечатаній пачці
Закрита упаковка не завжди гарантує, що продукт не заражений. Шкідники можуть потрапити до продукту ще до того, як він опиниться на кухні — під час виробництва, зберігання або транспортування.
Крім того, личинки деяких комірних шкідників здатні проникати через тонкі матеріали упаковки, зокрема папір, картон і тонкий пластик. Тому нерозкрита пачка не є абсолютною гарантією безпеки.
Міль особливо легко пропустити там, де продукти місяцями ніхто не чіпає.
Пачка борошна для святкової випічки, дорогі горіхи "на потім", рідкісна спеція або великий пакет корму можуть лежати у дальньому кутку шафи дуже довго.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зберігати крупи, щоб у них не завелася міль.