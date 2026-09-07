Не тільки крупи: де ще може завестись харчова міль

Які продукти на кухні треба перевірити

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Харчова міль може з'явитися на кухні навіть тоді, коли крупи зберігаються в чистоті. Її личинки можуть уражати чимало інших сухих продуктів — від борошна та макаронів до горіхів, сухофруктів і корму для тварин.

Якщо на кухні почали літати маленькі метелики, перевірити варто не тільки шафку з крупами. "Телеграф" розповість, де ще може ховатися харчова міль і які запаси часто залишаються поза увагою.

Борошно та суміші для випічки

Борошно — одне з перших місць, яке варто перевірити. У ньому можуть розвиватися личинки харчової молі, особливо якщо пачка тривалий час зберігається у кухонній шафі.

Також огляньте сухі суміші для випічки, панірувальні сухарі та інші подібні продукти.

Борошно та суміші для випічки. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Пластівці та мюслі

Вівсяні, кукурудзяні та інші пластівці теж можуть стати джерелом зараження. Те саме стосується мюслі та сухих сніданків.

Пластівці та мюслі. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Макарони

Перевірити варто навіть пачки макаронів. Особливо якщо вони лежать у шафі місяцями та використовуються лише час від часу.

Під час огляду звертайте увагу на павутиноподібні нитки, личинок, кокони або незвичайні грудочки всередині упаковки.

Макарони. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Горіхи та насіння

Горіхи, насіння та різні зернові суміші також можуть бути заражені.

Це особливо актуально для продуктів, які купують великими упаковками або залишають "на потім".

Горіхи та насіння. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Сухофрукти

Курага, родзинки, чорнослив та інші сухофрукти теж не варто залишати без уваги.

Якщо вони довго зберігаються у відкритому пакеті або контейнері, перевірте їх на наявність личинок та павутиння.

Сухофрукти. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Спеції та сушені трави

Місцем появи молі можуть стати навіть маленькі баночки зі спеціями.

Особливо варто перевірити ті приправи та сушені трави, якими користуються рідко. Саме їх господарі часто залишають у шафі на тривалий час.

Спеції та сушені трави. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Корм для домашніх тварин

Якщо вдома є кіт, собака або птахи, перевірте їхні запаси.

Сухий корм, зернові суміші та насіння для домашніх птахів також можуть стати джерелом комірних шкідників.

Корм для домашніх тварин. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Сухоцвіти та декоративні композиції

А ось це місце багато хто навіть не подумає перевірити. Сухі квіти, букети лаванди, композиції з трав, попурі та декоративні вінки також можуть містити комірних шкідників.

Тому якщо міль регулярно з'являється на кухні, а всі продукти здаються чистими, варто оглянути й рослинний декор.

Особливо актуально це для сезонних композицій — наприклад, осінніх вінків або новорічного декору, який дістають із коробок лише раз на рік.

Сухоцвіти та декоративні композиції. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Чому міль з'являється у запечатаній пачці

Закрита упаковка не завжди гарантує, що продукт не заражений. Шкідники можуть потрапити до продукту ще до того, як він опиниться на кухні — під час виробництва, зберігання або транспортування.

Крім того, личинки деяких комірних шкідників здатні проникати через тонкі матеріали упаковки, зокрема папір, картон і тонкий пластик. Тому нерозкрита пачка не є абсолютною гарантією безпеки.

Міль особливо легко пропустити там, де продукти місяцями ніхто не чіпає.

Чому міль з'являється у запечатаній пачці. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Пачка борошна для святкової випічки, дорогі горіхи "на потім", рідкісна спеція або великий пакет корму можуть лежати у дальньому кутку шафи дуже довго.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зберігати крупи, щоб у них не завелася міль.