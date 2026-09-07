Не только крупы: где еще может завестись пищевая моль

Какие продукты на кухне нужно проверить

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Пищевая моль может появиться на кухне даже тогда, когда крупы хранятся в чистоте. Ее личинки могут поражать немало других сухих продуктов — от муки и макарон до орехов, сухофруктов и корма для животных.

Если на кухне начали летать маленькие бабочки, проверить стоит не только шкафчик с крупами. "Телеграф" расскажет, где еще может прятаться пищевая моль и какие запасы часто остаются без внимания.

Мука и смеси для выпечки

Мука — одно из первых мест, которое стоит проверить. В ней могут развиваться личинки пищевой моли, особенно если пачка длительное время хранится в кухонном шкафу.

Также осмотрите сухие смеси для выпечки, панировочные сухари и другие подобные продукты.

Мука и смеси для выпечки. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Хлопья и мюсли

Овсяные, кукурузные и другие хлопья тоже могут стать источником заражения. То же касается мюсли и сухих завтраков.

Хлопья и мюсли. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Макароны

Проверить следует даже пачки макарон. Особенно если они лежат в шкафу месяцами и используются время от времени.

При осмотре обращайте внимание на паутиноподобные нити, личинок, коконы или необычные комочки внутри упаковки.

Макароны. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Орехи и семена

Орехи, семена и различные зерновые смеси могут быть заражены.

Это особенно актуально для продуктов, которые покупают большими упаковками или оставляют на потом.

Орехи и семена. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Сухофрукты

Курагу, изюм, чернослив и другие сухофрукты тоже не стоит оставлять без внимания.

Если они хранятся в открытом пакете или контейнере, проверьте их на наличие личинок и паутины.

Сухофрукты. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Специи и сушеные травы

Местом появления моли могут стать даже маленькие баночки со специями.

Особо следует проверить те приправы и сушеные травы, которыми пользуются редко. Именно их хозяева часто оставляют в шкафу надолго.

Специи и сушеные травы. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Корм для домашних животных

Если дома есть кот, собака или птицы, проверьте их запасы.

Сухой корм, зерновые смеси и семена для домашних птиц также могут стать источником амбарных вредителей.

Корм для домашних животных. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Сухоцветы и декоративные композиции

А вот это место многие даже не подумают проверить. Сухие цветы, букеты лаванды, композиции из трав, попурри и декоративные венки также могут содержать амбарных вредителей.

Поэтому если моль регулярно появляется на кухне, а все продукты кажутся чистыми, стоит осмотреть и растительный декор.

Особенно актуально это для сезонных композиций — например, осенних венков или новогоднего декора, который достают из коробок лишь раз в год.

Сухоцветы и декоративные композиции. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Почему моль появляется в запечатанной пачке

Закрытая упаковка не всегда гарантирует, что продукт не заражен. Вредители могут попасть в продукт еще до того, как он окажется на кухне — во время производства, хранения или транспортировки.

Кроме того, личинки некоторых амбарных вредителей способны проникать через тонкие материалы упаковки, в частности бумагу, картон и тонкий пластик. Поэтому нераспечатанная пачка не является абсолютной гарантией безопасности.

Моль особенно легко пропустить там, где продукты месяцами никто не трогает.

Почему моль возникает в запечатанной пачке. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Пачка муки для праздничной выпечки, дорогие орехи на потом, редкая специя или большой пакет корма могут лежать в дальнем углу шкафа очень долго.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как хранить крупы, чтобы у них не завелась моль.