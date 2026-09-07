Не только крупы: где еще может завестись пищевая моль
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Какие продукты на кухне нужно проверить
Пищевая моль может появиться на кухне даже тогда, когда крупы хранятся в чистоте. Ее личинки могут поражать немало других сухих продуктов — от муки и макарон до орехов, сухофруктов и корма для животных.
Если на кухне начали летать маленькие бабочки, проверить стоит не только шкафчик с крупами. "Телеграф" расскажет, где еще может прятаться пищевая моль и какие запасы часто остаются без внимания.
Мука и смеси для выпечки
Мука — одно из первых мест, которое стоит проверить. В ней могут развиваться личинки пищевой моли, особенно если пачка длительное время хранится в кухонном шкафу.
Также осмотрите сухие смеси для выпечки, панировочные сухари и другие подобные продукты.
Хлопья и мюсли
Овсяные, кукурузные и другие хлопья тоже могут стать источником заражения. То же касается мюсли и сухих завтраков.
Макароны
Проверить следует даже пачки макарон. Особенно если они лежат в шкафу месяцами и используются время от времени.
При осмотре обращайте внимание на паутиноподобные нити, личинок, коконы или необычные комочки внутри упаковки.
Орехи и семена
Орехи, семена и различные зерновые смеси могут быть заражены.
Это особенно актуально для продуктов, которые покупают большими упаковками или оставляют на потом.
Сухофрукты
Курагу, изюм, чернослив и другие сухофрукты тоже не стоит оставлять без внимания.
Если они хранятся в открытом пакете или контейнере, проверьте их на наличие личинок и паутины.
Специи и сушеные травы
Местом появления моли могут стать даже маленькие баночки со специями.
Особо следует проверить те приправы и сушеные травы, которыми пользуются редко. Именно их хозяева часто оставляют в шкафу надолго.
Корм для домашних животных
Если дома есть кот, собака или птицы, проверьте их запасы.
Сухой корм, зерновые смеси и семена для домашних птиц также могут стать источником амбарных вредителей.
Сухоцветы и декоративные композиции
А вот это место многие даже не подумают проверить. Сухие цветы, букеты лаванды, композиции из трав, попурри и декоративные венки также могут содержать амбарных вредителей.
Поэтому если моль регулярно появляется на кухне, а все продукты кажутся чистыми, стоит осмотреть и растительный декор.
Особенно актуально это для сезонных композиций — например, осенних венков или новогоднего декора, который достают из коробок лишь раз в год.
Почему моль появляется в запечатанной пачке
Закрытая упаковка не всегда гарантирует, что продукт не заражен. Вредители могут попасть в продукт еще до того, как он окажется на кухне — во время производства, хранения или транспортировки.
Кроме того, личинки некоторых амбарных вредителей способны проникать через тонкие материалы упаковки, в частности бумагу, картон и тонкий пластик. Поэтому нераспечатанная пачка не является абсолютной гарантией безопасности.
Моль особенно легко пропустить там, где продукты месяцами никто не трогает.
Пачка муки для праздничной выпечки, дорогие орехи на потом, редкая специя или большой пакет корма могут лежать в дальнем углу шкафа очень долго.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как хранить крупы, чтобы у них не завелась моль.