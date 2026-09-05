Як зберігати крупи, щоб у них не завелася міль: прості правила, які допоможуть захистити запаси
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Не поспішайте складати крупи в шафу
Харчова міль може з'явитися навіть у чистій кухні — достатньо принести додому заражену упаковку крупи, борошна чи макаронів. Комахи швидко розмножуються, а позбутися їх після появи значно складніше, ніж запобігти проблемі.
"Телеграф" розповість, як правильно зберігати крупи, чому не варто залишати відкриті пакети в шафі та що робити з новими продуктами, щоб разом із ними не занести шкідників на кухню.
Чому в крупах заводиться міль
Харчова міль може потрапити до оселі разом із продуктами з магазину. Яйця або личинки можуть бути непомітними, тому навіть запечатана упаковка не завжди гарантує, що крупа не заражена.
Найчастіше шкідники зустрічаються у:
- борошні;
- крупах;
- макаронах;
- пластівцях;
- горіхах і сухофруктах;
- насінні;
- сухому кормі для тварин.
Якщо в шафі вже літають маленькі сіруваті метелики або в продуктах з'явилися павутиння, грудочки чи личинки, варто перевірити всі запаси.
Як правильно зберігати крупи
Найнадійніший варіант — пересипати крупи з магазинних пакетів у герметичні контейнери. Підійдуть скляні банки з кришками, що щільно закриваються, або спеціальні харчові пластикові ємності.
Не варто тримати відкриті пакети із крупами просто на полиці. Навіть невеликий отвір у пакуванні може стати достатнім для поширення шкідників.
Важливо також не створювати великі запаси продуктів, які довго лежатимуть без використання. Краще купувати крупи в кількості, яку сім'я встигне використати протягом кількох місяців.
Простий трюк після покупки
Нову крупу можна помістити в морозильну камеру на кілька днів, якщо є така можливість. Низька температура допомагає знищити можливих комах та їхні яйця.
Після цього продукт варто пересипати в чисту герметичну ємність і зберігати в сухій шафі.
Не менш важливо регулярно прибирати місце, де стоять крупи. Крихти та залишки продуктів можуть залишатися у щілинах шафи, тому полиці періодично потрібно спорожняти й ретельно протирати.
Що робити, якщо міль уже з'явилася
Якщо ви помітили харчову міль, недостатньо просто викинути одну заражену пачку. Потрібно перевірити всі сухі продукти, які зберігалися поруч.
Заражені продукти краще одразу винести з квартири в закритому пакеті. Після цього шафу потрібно повністю звільнити, пропилососити та вимити.
Особливу увагу варто приділити щілинам, стикам полиць і кутам шафок — там можуть залишатися яйця або личинки.
Головне правило профілактики просте: не залишайте крупи у відкритих пакетах і не накопичуйте великі запаси. Герметична тара, чиста шафа та уважна перевірка нових продуктів значно зменшують ризик появи харчової молі.
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