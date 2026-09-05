Як зберігати крупи, щоб у них не завелася міль: прості правила, які допоможуть захистити запаси

Не поспішайте складати крупи в шафу

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Харчова міль може з'явитися навіть у чистій кухні — достатньо принести додому заражену упаковку крупи, борошна чи макаронів. Комахи швидко розмножуються, а позбутися їх після появи значно складніше, ніж запобігти проблемі.

"Телеграф" розповість, як правильно зберігати крупи, чому не варто залишати відкриті пакети в шафі та що робити з новими продуктами, щоб разом із ними не занести шкідників на кухню.

Чому в крупах заводиться міль

Харчова міль може потрапити до оселі разом із продуктами з магазину. Яйця або личинки можуть бути непомітними, тому навіть запечатана упаковка не завжди гарантує, що крупа не заражена.

Найчастіше шкідники зустрічаються у:

борошні;

крупах;

макаронах;

пластівцях;

горіхах і сухофруктах;

насінні;

сухому кормі для тварин.

Якщо в шафі вже літають маленькі сіруваті метелики або в продуктах з'явилися павутиння, грудочки чи личинки, варто перевірити всі запаси.

Чому в крупах заводиться міль. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Як правильно зберігати крупи

Найнадійніший варіант — пересипати крупи з магазинних пакетів у герметичні контейнери. Підійдуть скляні банки з кришками, що щільно закриваються, або спеціальні харчові пластикові ємності.

Не варто тримати відкриті пакети із крупами просто на полиці. Навіть невеликий отвір у пакуванні може стати достатнім для поширення шкідників.

Важливо також не створювати великі запаси продуктів, які довго лежатимуть без використання. Краще купувати крупи в кількості, яку сім'я встигне використати протягом кількох місяців.

Як правильно зберігати крупи. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Простий трюк після покупки

Нову крупу можна помістити в морозильну камеру на кілька днів, якщо є така можливість. Низька температура допомагає знищити можливих комах та їхні яйця.

Після цього продукт варто пересипати в чисту герметичну ємність і зберігати в сухій шафі.

Не менш важливо регулярно прибирати місце, де стоять крупи. Крихти та залишки продуктів можуть залишатися у щілинах шафи, тому полиці періодично потрібно спорожняти й ретельно протирати.

Що робити з новою крупою. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Що робити, якщо міль уже з'явилася

Якщо ви помітили харчову міль, недостатньо просто викинути одну заражену пачку. Потрібно перевірити всі сухі продукти, які зберігалися поруч.

Заражені продукти краще одразу винести з квартири в закритому пакеті. Після цього шафу потрібно повністю звільнити, пропилососити та вимити.

Особливу увагу варто приділити щілинам, стикам полиць і кутам шафок — там можуть залишатися яйця або личинки.

Головне правило профілактики просте: не залишайте крупи у відкритих пакетах і не накопичуйте великі запаси. Герметична тара, чиста шафа та уважна перевірка нових продуктів значно зменшують ризик появи харчової молі.

Що робити, якщо міль уже з'явилася. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

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