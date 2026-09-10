Знайдіть снігового барса: лише одиниці швидко розгадають цю оптичну загадку

Пройдіть тест, де головна деталь прихована просто перед очима

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Оптичні ілюзії та незвичайні картинки, на яких добре захований якийсь об’єкт, є чудовим способом перевірити свою уважність. Цікаво, що деякі можуть розгадувати такі загадки за лічені секунди, а деяким потрібно більше часу і, можливо, підказка.

Подібне зображення з’явилося на сайті Reddit із підписом: "Знайдіть снігового барса". Про це пише сайт Indy100.

На малюнку нижче зображено засніжену скелясту ділянку, але серед цього каміння сховався хижак. Однак він добре зливається з рельєфом і одразу відшукати очима тварину на фото досить складно.

Правильна відповідь буде опублікована наприкінці матеріалу.

Але чому так виходить, що хтось бачить об’єкт одразу, а хтось шукає його очима довгий час? Річ у тому, що мозок насамперед намагається знайти знайомі та найбільш знайомі форми, а деталі, які зливаються із загальним тлом він може просто відфільтрувати. Таким чином хтось одразу бачить тварину на фото, а хтось каміння та сніг.

До того ж, на результат впливає попередній досвід та напрямок погляду. Якщо мозок розуміє, що на картинці потрібно знайти тварину, знайти її простіше. Саме тому, коли ви дізнаєтесь відповідь, розвидіти її вже буде практично неможливо.

Відповідь

Сніговий барс знаходиться у лівій центральній частині знімку, серед скель. На цій фотографії тіло тварини чудово зливається з камінням, тому розпізнати його досить складно.

Сніговий барс. Відповідь. Фото: indy100.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як простий тест за 3 секунди розкриє правду про ваш характер.