Найдите снежного барса: лишь единицы быстро разгадают эту оптическую загадку

Пройдите тест, где главная деталь скрыта прямо на виду

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Оптические иллюзии и необычные картинки, на которых хорошо спрятан какой-то объект, являются отличным способом проверить свою внимательность. Интересно, что некоторые могут разгадывать такие загадки за считанные секунду, а некоторым нужно больше времени и, возможно, подсказка.

Подобное изображение появилось на сайте Reddit с подписью: "Найдите снежного барса". Об этом пишет сайт Indy100.

На картинке ниже изображен заснеженный скалистый участок, но среди этих камней спрятался хищник. Однако он хорошо сливается с рельефом и сразу отыскать глазами животное на фото довольно сложно.

Правильный ответ будет опубликован в конце материала.

Но почему же так выходит, что кто-то видит объект сразу, а кто-то ищет его глазами долгое время? Дело в том, что мозг в первую очередь пытается найти знакомые и наиболее знакомые формы, а детали, которые сливаются с общим фоном он может просто отфильтровать. Таким образом кто-то сразу видит животное на фото, а кто-то камни и снег.

К тому же, на результат влияет предыдущий опыт и направление взгляда. Если мозг понимает, что на картинке необходимо отыскать животное, найти его проще. Именно поэтому, когда вы узнаете ответ, развидеть его уже будет практически невозможно.

Ответ

Снежный барс находится в левой центральной части снимка, среди скал. На этой фотографии тело животного отлично сливается с камнями, потому распознать его довольно сложно.

Снежный барс. Ответ. Фото: indy100.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как простой тест за 3 секунды раскроет правду о вашем характере.