Генератор или зарядная станция: что лучше выбрать на случай блэкаутов

Каждое из этих устройств имеет и плюсы, и минусы

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С приближением зимы вопрос автономного электропитания становится очень актуальным для украинцев. Чаще всего люди выбирают между двумя вариантами: генератором или зарядной станцией.

"Телеграф" расскажет, какой из этих двух приборов выбрать. Стоит отметить, что оба устройства имеют свои особенности, которые следует взвесить перед покупкой.

Генератор

Генератор остается классическим способом получения электроэнергии там, где сеть недоступна или нестабильна. Он производит электричество путем сжигания горючего (бензина, дизеля или газа) и способен работать пока в баке есть топливо.

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Он обладает как преимуществами, так и минусами. В частности это:

Мощность: Выдерживает большие нагрузки, может питать мощные приборы (отопительные котлы, насосы, холодильники).

Выдерживает большие нагрузки, может питать мощные приборы (отопительные котлы, насосы, холодильники). Автономность: Может работать длительное время при наличии топлива.

Может работать длительное время при наличии топлива. Минусы: Выделяет опасный угарный газ и создает много шума (от 60 до 80 дБ), поэтому его запрещено ставить в квартире — только на улице. Также он нуждается в постоянных расходах на топливо и регулярном сервисе.

Генератор. Фото иллюстративное

Зарядная станция

Зарядная станция работает как большой аккумулятор. Она накапливает электроэнергию из розетки или солнечных панелей и отдает ее при необходимости. Такие решения стали популярны именно для городских условий, где тишина, компактность и безопасность имеют ключевое значение. Зарядные станции не создают шума, не требуют топлива и могут работать непосредственно в помещении.

Безопасность: Без проблем можно использовать внутри жилых помещений.

Без проблем можно использовать внутри жилых помещений. Тишина: Работает почти бесшумно (30–35 дБ).

Работает почти бесшумно (30–35 дБ). Комфорт: Не требует топлива, смазки и дополнительного сложного технического обслуживания.

Не требует топлива, смазки и дополнительного сложного технического обслуживания. Минусы: Имеет ограниченный запас энергии, зависящий от емкости батареи.

Зарядная станция. Фото иллюстративное

Ранее "Телеграф" рассказывал о хитром лайфхаке, благодаря которому зарядная станция станет вдвое мощнее.