Не LEGO і не пластик: чому радянські металеві конструктори знову в моді

Замість пластику — метал і гайки

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Металеві планки, гайки, болти та маленький ключ — такий конструктор добре знайомий багатьом, чиє дитинство припало на радянські часи. На відміну від сучасних пластикових наборів, тут не було готових деталей, які можна просто з'єднати між собою.

"Телеграф" розповість, чим особливі старі металеві конструктори, що з них можна було зібрати та чому іграшка сьогодні знову викликає інтерес.

Тут треба було не просто складати, а вигадувати

Головна особливість металевого конструктора полягала в його простоті. У коробці лежали перфоровані планки, пластини, кутики, гайки, болти, колеса та інші деталі, з яких дитина мала самостійно придумати майбутню конструкцію.

Інструкція могла підказати кілька варіантів, але можливості набору на цьому не закінчувалися. Одні й ті самі деталі можна було переставляти, з'єднувати по-новому і врешті отримувати зовсім іншу модель.

Саме тому такий конструктор суттєво відрізнявся від багатьох сучасних пластикових наборів. Там результат часто заздалегідь зрозумілий: відкрив коробку, знайшов потрібні елементи та зібрав модель за схемою.

Деталі радянського конструктора. Фото: OLX

Деталі радянського конструктора. Фото: OLX

Деталі радянського конструктора. Фото: OLX

Радянський конструктор. Фото: OLX

Деталі радянського конструктора. Фото: OLX

Машинки, крани та навіть механізми

З таких наборів збирали найрізноманітніші конструкції. Найчастіше це були автомобілі, вантажівки, трактори, крани, літаки та різні механізми.

Якщо набір доповнювали колесами, осями, шестернями чи шківами, зібрана модель могла рухатися. У результаті дитина отримувала не просто іграшку, а механізм, який створила власноруч.

У цьому і була особлива привабливість металевого конструктора. Потрібно було зрозуміти, як з'єднати деталі, наскільки міцною буде конструкція і що зробити, якщо модель розвалюється після першого ж руху.

Зібрані моделі

Зібрані моделі

Чому такі конструктори згадують і сьогодні

Металеві конструктори не зникли разом із радянською епохою. Сьогодні подібні набори продовжують випускати для дітей та дорослих, а серед них є моделі, складання яких може зайняти не один вечір.

Сучасні набори часто орієнтовані не лише на гру, а й на колекціонування та створення складних моделей техніки. Вони можуть відтворювати автомобілі, крани, трактори чи інші механізми з великою кількістю дрібних деталей.

Сучасні металеві конструктори

Сучасні металеві конструктори

Сучасні металеві конструктори

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