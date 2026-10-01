Хлопець із села став власником 16 компаній: що знайшли у їхніх мільйонних операціях

Фірми змінювали назви та власників, а одна з них потрапила у скандал

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Скандал довкола ймовірного конвертаційного центру "Блек Аудит", який медіа пов'язують зі схемами виведення грошей за кордон через фіктивний імпорт, розкрив десятки фірм зі схожими ознаками. Ключовою фігурою в цій історії виявився 21-річний Юрій Ярош із Житомирської області. За даними реєстрів, на нього записали щонайменше 16 компаній.

Усі ці структури мають спільний почерк: вони декларують гуртову торгівлю, тримають мінімальний штат, ввозять товари з-за кордону, а згодом різко змінюють назви та бенефіціарів. Докладно про роботу схеми та роль підставних компаній, оформлених на молодь, читайте у великому розслідуванні: На трьох 18-річних хлопців оформили компанії на мільярди: нові деталі про "Блек Аудит"

У відкритих реєстрах зафіксовано, що у 2024 році на Юрія Яроша із села Стара Чортория почали масово реєструвати бізнес. Загалом ідеться щонайменше про 16 юридичних осіб. Вони займалися оптовою торгівлею, проводили імпорт на сотні мільйонів гривень, а потім переписувалися на нових людей і змінювали вивіски.

Серед них – "Хвиляопт", "Сінтексред", "Ліндеріо", "Екобудія", "Кінгстаропт", "Візіонпром", "Денісопт", "Торгсток", "Орігент Світ", "Торгрух", "Торгімпакт", "Глобаверс", "Хатній смак", "Товарний шлях", "Асортітрейд" та інші.

Особливу увагу привертає компанія "Хвиляопт". Її заснували в березні 2024 року під назвою "Хозпортал". Згодом фірму перейменували на "Центр Покупок", а пізніше – на "Хвиляопт". На момент реєстрації Юрію був 21 рік. Змінювалися й власники: від Яроша частка перейшла до Василя Цалка, а згодом – до громадянина Узбекистану Мухаммаджона Егамберді Огли Усарова. За реєстрами, на останнього записано понад 70 підприємств.

За даними YouControl, "Хвиляопт" імпортувала продукції орієнтовно на 400 млн грн. Торік трапився інцидент, нетиповий для профілю підприємства: замість задекларованих парових очищувачів митники знайшли брендовий одяг з маркуванням Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Dior, Montblanc, Boss, Tommy Hilfiger, Prada, Loro Piana, Yves Saint Laurent, Celine та сотні навушників AirPods Pro. Інспектори склали протокол про адміністративне правопорушення, однак кримінального провадження так і не було.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з України могли вивести сотні мільйонів гривень через виконання неіснуючих імпортних контрактів. Компанії імпортувати товари на великі суми при цьому не маючи повноцінних сайтів, робочих телефонів тощо. Частина з них були оформлені на підставних осіб.