Забудьте про вогкість: японська хитрість, завдяки якій одяг у квартирі висихає за лічені години

Весь секрет у порядку розміщення речей

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Японці винайшли спосіб сушити білизну у приміщенні, завдяки якому вона швидко сохне, а вологість менше поширюється. Це особливо актуально восени, коли за вікном прохолода та дощі, а опалення ще не включили.

Як розповідає сайт Mia, японський секрет швидкого сушіння полягає в тому, як ви розвішуєте речі на сушарці. Великі речі, такі як простирадла та підковдри, японці вішають з краю сушарки, а менші — посередині. Завдяки більш ефективному потоку повітря, речі швидше сохнуть, а волога та неприємні запахи не накопичуються.

Ще один секрет — між речами треба залишати невеликі вільні проміжки. Хоча це може здатися марною тратою місця, насправді значно покращує вентиляцію, дозволяючи повітрю вільно циркулювати між одягом.

Розвішуючи більші речі з країв, а менші — посередині, ви створюєте природний канал для циркуляції повітря. Завдяки цьому методу повітря не затримується, що часто трапляється, коли великі речі розвішуються посередині, блокуючи вільному потоку повітря.

Порядок розміщення речей на сушарці має значення. Фото: magnific.com

Одяг сохне швидше, в ньому не встигає виникнути неприємний запах, як буває, коли речі надовго залишаються вологими. Цей метод особливо корисний для приміщень, де немає прямих сонячних променів та обмежена вентиляція. Завдяки вільному циркулюванню повітря можна забезпечити швидше та рівномірніше висихання одягу.

Додатковим бонусом є зниження вологості в будинку. Завдяки ефективнішому сушінню одягу кількість вологи, що виділяється в повітря, мінімізується, що запобігає появі цвілі та пилових кліщів.

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