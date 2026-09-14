Російські дрони за $100 тисяч стають проблемою для ППО України: що відомо про "Герань-5" та "Бандероль"

Чому "Герань-5" та "Бандероль" важко збивати

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Росія налагодила виробництво відносно дешевих одноразових засобів ураження, робить "Герані-5" та "Бандеролі" швидко й масово. Україна наразі збиває тільки 60%. Скільки коштують такі смертності дрони та завдяки кому РФ змогла налагодити виробництво, розбирався "Телеграф".

Точні ударні безпілотники, які обрисами нагадують скоріш крилаті ракети, "Бандероль" та "Герань-5" коштують кожна близько 100 тисяч доларів, пише The Wall Street Journal. Це у 20 разів дешевше за американську крилату ракету Tomahawk, кожна з яких вартує понад 2 млн доларів.

На відміну від попередніх версій, ці дрони можуть точніше ідентифікувати цілі та краще ухилятися від перехоплення. Як зазначають у статті, Росія змогла випередити в питанні розробки та впровадження в серійне виробництво Україну та США завдяки компонентам з Китаю — двигунам, радйоелектронному та навігаційному обладнанню.

Що відомо про "Бандероль"

Дрон "Бандероль"

Російська розробка, дрон-ракета "Бандероль" (тип S8000), по суті гібрид баражуючого боєприпасу та ракети повітря-повітря. Зі швидкістю в 500-650 км/годину вони долають відстань до 500 кілометрів від точки запуску. Довжина також дроноракети — близько 5 метрів, а вага до 150 кг, з яких вибухівка — 50 кілограмів. На них встановлюють китайські реактивні двигуни.

"Бандероль" здатна до різкого маневрування, її форма ускладнює виявлення на радарі, летить достатньо низько та швидко, аби бути складною ціллю для сил протиповітряної оборони.

Що відомо про "Герань-5"

Дрон "Герань-5"/ Скриншот трансляції російського джерела

Новий з покоління російських дронів-камікадзе, який Росія запускає по Україні з початку 2026 року. На відміну від ранніх типів, які були копіями іранського Shahed, "Герань-5" теж візуально більше схожа на крилату ракету. Вона може також мати іранське коріння, адже має схожу концепцію на БпЛА Karrar.

Еволюція "Гераней"/ Джерело: ft.com

Довжина "Герані-5" близько 6 метрів, злітна вага — 850 кг, з яких від 90 до 130 кг — вибухівка. Швидкість реактивного польоту — 450-600 км/годину, дальність ураження — до 1000 км. Двигун — китайський, турбореактивний. В "Герані-5" також виявляли деталі з Німеччини та США. В нові "Герані" росіяни ставлять тепловізійні камери, системи наведення на основі ШІ, антени для захисту від глушіння тощо.

Двигун — це більше ніж третина вартості "Гераней-5", його вартість оцінюють у 35-40 тисяч доларів, водночас є свідчення, що частину двигунів росіяни самостійно друкують на 3D-принтерах.

Чому "Герань-5" та "Бандероль" такі складні цілі для ППО та скільки їх у РФ

Через високу швидкість "Герань-5" та "Бандероль" складно збивати звичним мобільним вогневим групам з кулеметами. Тут потрібні винищувачі або зенітні ракети. В Україні наразі їх не вистачає.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат коментував, що Україна перехоплює тільки 60% реактивних дронів. А росіяни тим часом тільки нарощують виробництво. Всі нововведення вони не тестують, а одразу пробують впровадити, тільки якщо вони показали себе погано — змінюють. Попередньо, за даними ГУР на серпень 2026 року, з конвеєрів сходить по 3000 реактивних дронів "Герань 4/5" на місяць.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Єврокомісія схвалила понад 6 млрд євро для посилення української ППО перед зимою. Серед іншого за ці кошти планують придбати ракети, боєприпаси і радари.