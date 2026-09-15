"Чудові батьки і на дітях економимо": що можна зробити зі старих ставень (відео)

Українська родина здивувала креативом

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Українці збудували у дворі будиночок для своєї дитини з матеріалів, що знайшлися на горищі. Для стін вони використовували старі ставні.

Відповідне відео Руслан Глібко опубліковано в Instagram.

Глава сім’ї розповів, що після утрамбовування обраного майданчика поклав плівку і поставив кілька піддонів, які в майбутньому будуть служити підлогою.

"Як ви розумієте, ми чудові батьки і на дітях економимо", — пожартував він.

У пошуках матеріалу для стін він виявив 16 старих ставень і обробив їх мийкою високого тиску. На кадрах видно, що під впливом струменя зі ставень повністю злетіла стара фарба.

Після висихання ставні з’єднали дошками зверху та знизу за допомогою шурупокрута. Як зазначив чоловік, надалі у стінах він вирізатиме вікна та двері.

Ролик закінчився в той момент, коли вже в сутінках було зібрано та встановлено три стіни зі ставень. На зараз це відео — останнє в Instagram-акаунті.

Очікуємо, що у наступному ролику автор покаже подальше будівництво: четвертої стіни, дверей, вікон та даху.

Раніше ми розповіли, як родина українців купила будинок за 4 тис. доларів та змінила його до невпізнанності.