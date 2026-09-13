Зеленський різко покарав свою ексречницю Юлію Мендель: де вона зараз і що накоїла

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У неділю, 13 вересня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти своєї колишньої речниці Юлії Мендель. Рішення про обмеження ухвалила Рада національної безпеки та оборони України (РНБО).

Відповідний указ з’явився на офіційному сайті глави держави. Проти Мендель було запроваджено спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи.

Згідно з документом, Мендель на 10 років перекривають доступ до власних грошей та майна, забороняють вести будь-який бізнес, купувати землю, брати участь у держугодах чи отримувати доходи. Крім того, їй анулюють усі ліцензії, блокують соцмережі (Instagram, X, Facebook) на території України, забирають державні нагороди та забороняють офіційну чи науково-культурну діяльність. По суті, це повна ізоляція від української фінансової, бізнесової та публічної системи.

Мендель працювала речницею Зеленського з 3 червня 2019 року до 9 липня 2021 року. У своїй книзі 2021 року "Кожен із нас — Президент" вона компліментарно відгукувалася про главу держави, порівнюючи його з "молодим послушником" на тлі тодішніх опонентів. Однак через кілька років після звільнення риторика ексчиновниці різко змінилася: в інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону вона озвучила протилежні погляди.

Зокрема, Мендель публічно стверджувала, що українська делегація на переговорах у Стамбулі у 2022 році погодилася виконати всі вимоги РФ та поступитися територією Донбасу. В Офісі Президента категорично відкинули ці закиди та зазначили, що Юлія не брала участі у переговорах і не впливала на ухвалення рішень.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, Мендель найближчої середи, 16 вересня, виступить на заході Європарламенту.

Гончаренко прокоментував санкції проти Мендель

Нагадаємо, Зеленський планує зустрітися у 20-х числах вересня із президентом США Дональдом Трампом. Однією з тем стане антибалістичний захист України.