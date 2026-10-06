Трипільську ТЕС намагалися добити? Що відомо про наслідки нового удару

Терміни відновлення наразі невідомі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Трипільська ТЕС у Київській області зазнала суттєвих пошкоджень під час останньої російської атаки в ніч на 30 вересня 2026 року. Обійшлося без постраждалих, незважаючи на масштабний удар. Основною мішенню ворога стало генеруюче обладнання.

Джерела "Телеграфа" повідомляють, що Росія била по станції ударними дронами та балістичними ракетами.

Наразі станція не виробляє електроенергію. Там розбирають завали та детально оглядають пошкоджене обладнання. Фахівці мають з’ясувати реальні масштаби руйнувань та оцінити обсяги майбутніх робіт.

Трипільська ТЕС опинилася під ударом 30 вересня 2026 року/Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

Визначити першочергові завдання та подальші кроки вдасться лише після повної ревізії. Терміни відновлення об’єкта наразі невідомі.

Для Трипільської ТЕС це далеко не перший обстріл. Починаючи з 2022 року російські війська регулярно били по ній ракетами та безпілотниками, пошкоджуючи будівлі, споруди, а також генеруюче та допоміжне обладнання.

Раніше енергетикам вдавалося проводити ремонти та крок за кроком повертати потужності до ладу. Однак цей удар знову завдав станції серйозної шкоди.

Які регіони живить Трипільська ТЕС та де розташована

Трипільська ТЕС розташована у Київській області в Обухівському районі на березі Канівського водосховища. Потужність ТЕС становила 1800 МВт, тобто 57% потреб. З початку роботи електростанція згенерувала понад 350 млрд кВтг електроенергії та 5,5 млн Гкал тепла. Ця станція є найбільшим постачальником електроенергії у Київській, Черкаській та Житомирській областях. Підприємство займає площу 281,3 га.

Трипільська ТЕС/Вікіпедія

Після виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС Трипільська ТЕС із встановленою потужністю 1800 МВт стала найбільшим енергогенеруючим об’єктом на території Київської області. Слід зазначити, що наведені вище цифри про потужність відповідають довоєнним рокам, дані зовсім інші.

Хронологія ударів по Трипільській ТЕС

24 лютого 2022 року – станція потрапила під обстріл, ушкодження отримав вугільний склад.

– станція потрапила під обстріл, ушкодження отримав вугільний склад. Осінь-зима 2022 року — серія атак під час російських ударів по енергосистемі. У грудні ТЕС простояла без роботи майже три тижні.

— серія атак під час російських ударів по енергосистемі. У грудні ТЕС простояла без роботи майже три тижні. 11 квітня 2024 року – один із найбільш руйнівних ударів: станцію фактично знищили повністю, а "Центренерго" втратило тут 100% генерації.

Трипільська ТЕС після атаки 11 квітня 2025 року. Фото: відкриті джерела

8 вересня 2025 — по об’єкту запустили 19 Shahed, постраждало обладнання.

— по об’єкту запустили 19 Shahed, постраждало обладнання. 8 листопада 2025 року – черговий масований наліт ракет та дронів, після якого Трипільську ТЕС довелося зупинити.

– черговий масований наліт ракет та дронів, після якого Трипільську ТЕС довелося зупинити. 30 вересня 2026 року новий удар пошкодив генеруюче обладнання. За інформацією джерел "Телеграфа", військові РФ били дронами та балістичними ракетами. Наразі станція нічого не виробляє, а фахівці розбирають завали та підраховують збитки.

Що це означає для енергосистеми

Зупинка Трипільської ТЕС тимчасово вивела з ладу ключове джерело маневреної потужності у столичному регіоні. Поки йде дефектування та оцінка руйнувань, енергосистема змушена компенсувати цей дефіцит за допомогою мережних перетікань та перерозподілу навантаження з інших станцій.

Втрата маневреної генерації помітно ускладнює балансування всієї системи у моменти ранкових та вечірніх піків споживання. Без потужностей цієї станції столичному регіону набагато складніше оперативно реагувати на різкі стрибки навантаження.

Поки триває дефектування пошкодженого обладнання, загальна стабільність електропостачання залежить від мережевих можливостей і безперебійної передачі потужності з інших областей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що зупинка Трипільської ТЕС посилює ризики для стабільного проходження зими в столичному регіоні, де енергетичні об’єкти вже зазнавали серйозних випробувань. Раніше київська ТЕЦ-5 внаслідок масованих російських атак отримувала суттєві руйнування до 80%, після чого енергетикам довелося проводити екстрені та планові ремонти. Незважаючи на те, що загальна готовність теплової інфраструктури столиці на кінець вересня оцінювалася міською владою в 90%, готовність окремих відновлювальних проектів становила лише 50–60%.