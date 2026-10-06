У Путіна вирішили потролити Трампа через чуму, але самі бояться паніки

Заява прозвучала на тлі пильної міжнародної уваги до самої Росії

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У Росії вирішили підколоти США через спалах кору і запропонували Вашингтону допомогу у боротьбі з інфекціями. Ситуація виглядає іронічно: поки російська влада коментує хвороби в Америці, у себе в Іркутській області чиновники в офіційних повідомленнях старанно уникають навіть слова "чума".

Як повідомили 6 жовтня в Росспоживнагляді, за останні тижні ситуація з кіром ускладнилася відразу в трьох американських штатах. Зокрема, служба вказала на чотири смерті в Пенсільванії, зафіксованих в серпні через спалах кору. 5 жовтня у штаті Нью-Йорк оголосили надзвичайну ситуацію на тлі поширення інфекції.

Російська сторона також перерахувала інші інфекції у США. За її підрахунками, з початку року там виявили сім випадків висипного тифу, 205 – черевного, а також епізоди легіонельозу. У Росспоживнагляді наголосили, що РФ готова підключитися та допомогти американським фахівцям локалізувати спалахи.

Ця пропозиція прозвучала на тлі пильної міжнародної уваги до самої Росії через події в Іркутській області. У регіоні ввели карантинні заходи після загибелі 28-річної співробітниці Іркутського протичумного інституту Дар’ї Шипілової, а під спостереження спочатку помістили близько 200 осіб. Офіційну причину її смерті так і не назвали: російська влада заявляє про пневмонію невідомої етіології та заперечує наявність збудника чуми.

Дарія Шипілова/The Sun

Слово "чума" регіональна влада в офіційних релізах навіть не використовує. Як повідомляє "Настоящее время", в Іркутську під карантин підпадають нові медустанови, а раніше введені обмеження залишаються в силі. Ізольовано понад 60 колег загиблої, які працювали з нею у протичумному інституті.

Інфекція в Іркутській області/скріншот

Те, що відбувається, викликало питання за кордоном. Держсекретар США Марко Рубіо 6 жовтня зазначив, що Вашингтон уважно спостерігає за ситуацією та закликав Москву розкрити більше подробиць про загибель співробітниці лабораторії. Він уточнив, що американська сторона поки що оцінює обстановку і чекає на додаткові відомості.

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила: влада РФ повідомила її про відсутність підтверджених випадків чуми в Іркутську. Усі виявлені контакти загиблої, за заявами російської сторони, знаходяться під контролем медиків та симптомів не мають. ВООЗ вважає ризик для населення низьким, хоча питання про те, чи виключили чуму у померлої остаточно, поки залишається відкритим.

Поки Москва публічно пропонує Вашингтону допомогу у боротьбі з епідеміями, міжнародні структури та американська влада паралельно вимагають від неї вичерпних даних про загибель співробітниці сибірського протичумного інституту.

Що таке чума і чому вона така небезпечна

Чума – це інфекція, яку викликає бактерія Yersinia pestis. Колись вона викликала спустошливі пандемії та забирала мільйони життів. Сьогодні хворобу успішно лікують антибіотиками, але без своєчасної допомоги лікарів вона все ще є смертельно небезпечною.

Основне джерело інфекції – гризуни та блохи. Заразитися можна через укус комахи, при контакті з хворою твариною або її тканинами. У групі підвищеного ризику залишаються ті, хто працює з дикими тваринами або буває у природних осередках поширення бактерії.

Чума як зброя/інфографіка: "Телеграф"/ІІ

Медицина виділяє кілька форм чуми. Найчастіша – бубонна. При ній запалюються і сильно збільшуються лімфовузли (бубони), різко підскакує температура, з’являються озноб, гостра слабкість та болючі припухлості.

Куди небезпечніша легенева форма, що вражає дихальні шляхи. За певних умов вона передається повітряно-краплинним шляхом від людини до людини. Через це пацієнтів з підозрою на легеневу чуму відразу ізолюють, а всіх, хто контактував з ними, беруть під суворий контроль.

При септичній формі бактерії проникають у кров. Захворювання протікає стрімко і завдає важкого системного удару по всьому організму.

Коли у Росії вже фіксували чуму

Випадки чуми в країні траплялися і раніше. 2016 року в Алтайському краї інфекцію підхопив 10-річний хлопчик після контакту з тушкою бабака.

Чума входить до переліку особливо небезпечних інфекцій, проте бактерія піддається лікуванню антибіотиками, якщо вчасно поставити діагноз.

Офіційного підтвердження, що в Іркутській області почалася саме чума, наразі немає. Відомості про діагноз і точні масштаби карантину ще вимагають підтвердження з боку російських профільних відомств.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що свіжі фото "гниючої" руки Дональда Трампа викликали хвилю чуток про його хворобу.