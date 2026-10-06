Три відсіки у пральній машині зроблено не просто так: як їх правильно використовувати

Що означають цифри I, II та значок квітки

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Пральна машина давно стала звичною частиною дому. Але незважаючи на майже щоденне використання, більшість користувачів завантажують засоби для прання інтуїтивно, навіть не замислюючись, чому виробники розділили висувний лоток саме на три різні секції. Неправильне використання цих відсіків призводить не лише до погано випраних речей, а й до швидкого зношування самої техніки.

Розповідаємо, як правильно додавати засоби для прання в машинку.

Конструкція лотка продумана так, щоб засоби потрапляли в барабан чітко на певних етапах циклу. Якщо переплутати відсіки, кондиціонер може змитися на самому початку прання, а порошок — на етапі полоскання, залишивши на одязі білі розводи та хімічний запах.

Відсік із римською цифрою "I" призначений виключно для попереднього прання — сюди потрібно засипати порошок лише тоді, якщо ви завантажуєте дуже брудний одяг. Найбільший відсік із цифрою "II" вважається основним. Саме туди засипають порошок або наливають гель для стандартного щоденного прання. А маленьке відділення зі значком квіточки або зірочки створене для кондиціонера або пом’якшувача тканини.

Щоб машинка служила роками, мало просто правильно засипати порошок, за нею потрібен своєчасний догляд. Регулярно діставайте висувний лоток і промивайте його під теплою водою, оскільки в ньому часто утворюється пліснява та закам’янілий наліт від залишків засобів. Також не забувайте протирати гумову манжету люка, запускати цикли очищення барабана від накипу і хоча б раз на кілька місяців зливати воду та чистити фільтр, розташований у нижній частині корпусу.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити кондиціонер для ополіскування білизни.