Варене яйце почиститься за 3 секунди: несподіваний лайфхак із водою

Хитрість, яка заощадить нерви на кухні

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У чищенні яєць немає нічого складного, але для декого воно перетворюється на маленьке випробування, коли шкаралупа кришиться, білок рветься і знімається разом із нею. Позбутися цієї рутини можна буквально за кілька секунд за допомогою склянки та звичайної води.

Незвичний лайфхак продемонстрували на YouTube-каналі MicahMedia.

Проблема з чищенням яєць пов'язана зі свіжістю продукту. Що свіжіше яйце, то щільніше внутрішня мембрана прилипає до шкаралупи, і то складніше її відокремити, не пошкодивши білок. Деякі кулінари радять для варіння круто брати яйця, які пролежали в холодильнику хоча б тиждень, оскільки за цей час між шкаралупою та білком утворюється невеличкий повітряний прошарок, що полегшує чищення.

Але якщо під рукою опинилися саме свіжі яйця, а часу морочитися немає, виручить хитрість зі склянкою води. Зварене й трохи остигле яйце потрібно покласти в склянку, залити холодною водою та енергійно струсити ємність протягом кількох секунд, накривши її долонею або кришкою. Під дією води й тертя шкаралупа розтріскується і практично повністю відокремлюється від білка. Залишається лише дістати зі склянки гладке, рівне яйце, а уламки шкаралупи залишаться плавати у воді.

Схожого ефекту можна досягти й іншими способами. Наприклад, додати у воду під час варіння трохи харчової соди. Вона робить білок трохи менш кислим і полегшує відокремлення мембрани.

Також можна зробити маленькі проколи голкою на тупому кінці сирого яйця перед варінням. Через цей отвір під час нагрівання виходить повітря, а вода під час подальшого охолодження легше проникає під шкаралупу. При цьому потрібно діяти обережно, оскільки через занадто великий отвір яйце почне витікати в каструлю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перевірити яйця на свіжість у магазині.