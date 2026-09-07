Свіжість яєць можна перевірити до каси: деталі, на які дивляться одиниці

Вибрати свіжі яйця у магазині дуже просто

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Яйця належать до продуктів із базового раціону. На прилавку вони виглядають однаково, але залежно від терміну придатності їхній смак відрізняється. Тому корисно знати, на що звертати увагу в магазині, щоб купити свіжі яйця.

Разом із експертами видання Aktuálně.cz ділимося нюансами вибору яєць.

У міру зберігання яйце поступово втрачає вологу через пори шкаралупи, а повітряна камера всередині збільшується. Через це білок розріджується, а жовток стає рухливішим. Будь-які мікротріщини на шкаралупі відкривають доступ небезпечним бактеріям, які викликають псування.

Насамперед потрібно звертати увагу на стан шкаралупи. У якісного свіжого яйця вона тверда, гладка й чиста, без тріщин та вм'ятин. Яйця з тріснутою шкаралупою краще не купувати, оскільки через найменше пошкодження всередину легко проникають бактерії, через що продукт псується в рази швидше.

Колір шкаралупи залежить тільки від породи курей і не впливає на поживність, хоча коричневі яйця мають трохи міцнішу шкаралупу.

Свіжість можна визначити, піднісши яйце до вуха й злегка струсивши його. У свіжого продукту звуку не буде, оскільки жовток і білок щільно заповнюють шкаралупу. Звук хлюпотіння свідчить про те, що яйце не першої свіжості.

Під час вибору розміру варто враховувати, що в категоріях S жовтка стільки ж, скільки у великих, а різниця у вазі досягається за рахунок білка.

Удома перевірити яйце на свіжість можна в склянці з водою: свіже опуститься на дно, а старе спливе.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом маринованих яєць в огірковому розсолі.