Білі чи коричневі: які яйця краще купувати і чи є між ними різниця

Насправді єдина відмінність між ними — зовнішній вигляд

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Багато людей задумуються над питанням, які яйця корисніші — білі, чи коричневі. Існує думка, що в останніх більше поживних речовин.

Проте, за словами експертів, колір шкаралупи не впливає на якість, харчову цінність чи смак яйця, пише аргентинський сайт El Cronista. Єдина відмінність між білими та коричневими яйцями — порода курки, що їх несе. Яйця білих та світлих птахів — білі, рудих та темних — коричневі.

Гарвардська школа громадського здоров'я пояснює, що різні породи курей можуть нести яйця різного кольору. Вони можуть бути білі, кремові, коричневі, з блакитним чи зеленуватим відтінками, та навіть плямисті. Єдина відмінність між ними — зовнішній вигляд.

Яйця можуть мати різний колір, але всередині шкаралупа завжди біла. Фото:magnific

Проте харчова цінність яйця зовсім не залежить від його кольору. Натомість на неї впливають умови утримання та раціон птиці, а також свіжість яйця.

Купуючи цей продукт, треба орієнтуватися не на колір шкаралупи, а насамперед на свіжість. Також варто обирати яйця від перевіреного виробника, у якого кури мають належне харчування та умови утримання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перевірити свіжість яйця у магазині. Простий тест забере пару секунд та вбереже від купівлі зіпсованої продукції.