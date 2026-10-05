В Україні пропонують повернути релігійне виховання в садки та школи: що відомо

Програма націлена на дітей від 3 років

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В Україні пропонують ввести обов'язкове читання Біблії в дошкільних закладах та школах. Відповідну петиції подали на сайті Кабінету міністрів. Читання релігійного тексту пропонують починати з 3 років, а тим батькам, хто не захоче – передбачити можливість відмови.

Як пише автор петиції Денис Бринза, читатись має православне видання Біблії, адже з 988 року православ'я "стало духовною основою нашого народу". Він наголошує, що Україна є переважно православною країною, що потрібно враховувати історичну спадщину козацтва: "збереження та передача цієї спадщини наступним поколінням є нашим моральним обов’язком".

Петиція до Кабміну щодо релігійного виховання дітей

Та головна задача читання Біблії – морально-виховний ефект. На думку автора, читання релігійного тексту "формує моральні принципи, прищеплює порядність, дисципліну та моральність. Це сприяє вихованню більш освіченого та свідомого суспільства". На його думку, це призведе до зменшення злочинності та корупції. Денис Бринза також наголошує на подібних освітніх програмах в Європі та заявляє, що це є "християнським обов'язком".

Що пропонує автор петиції:

Розробити та затвердити відповідну навчальну програму для дошкілля та шкіл. Впровадити щорічне перечитування Біблії. Передбачити право відмови.

Зауважимо, петицію може подати будь-хто і аби Кабмін її розглянув, потрібно мати щонайменше 25 000 підписів.

Що каже закон

Юристи наголошують: Конституція України чітко визначає межі релігії в освіті. У ч. 3 ст. 35 йдеться: "Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова". Ба більше, якщо в школі викладається курс "Християнської етики", це має відбуватись без проповідей та за згодою батьків. Подібні курси можуть бути тільки варіативною факультативною складовою навчання, окрім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями.

Чим відрізняється православна Біблія від католицької

Зауважимо, християнство має кілька конфесій і православ'я лише одна з них. Біблії в православних і католиків відрізняються, і головна різниця полягає у складі книг Старого Завіту:

У православній Біблії зазвичай налічується 50 книг Старого Завіту (39 канонічних та 11 неканонічних / второканонічних).

У католицькій Біблії – 45 книг Старого Завіту (канонічні та 7 второканонічних).

"Телеграф" раніше розповідав про ініціативу щодо зміни слів гімну України, автор якої закликав уряд оновити текст державного символу. В петиції до уряду пропонувалося внести відповідний законопроєкт до Верховної Ради згідно зі статтею 93 Конституції України.