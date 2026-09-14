Вареное яйцо очистится за 3 секунды: неожиданный лайфхак с водой

Хитрость, которая сэкономит нервы на кухне

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В чистке яиц нет ничего сложного, но для некоторых она превращается в маленькое испытание, когда скорлупа крошится, белок рвется и снимается вместе с ней. Избавиться от этой рутины можно буквально за несколько секунд с помощью стакана и обычной воды.

Необычный лайфхак продемонстрировали на YouTube-канале MicahMedia.

Проблема с очисткой яиц связана со свежестью продукта. Чем свежее яйцо, тем плотнее внутренняя мембрана прилипает к скорлупе, и тем сложнее её отделить, не повредив белок. Некоторые кулинары советуют для варки вкрутую брать яйца, которые полежали в холодильнике хотя бы неделю, так как за это время между скорлупой и белком образуется небольшая воздушная прослойка, облегчающая очистку.

Но если под рукой оказались именно свежие яйца, а времени возиться нет, выручит хитрость со стаканом воды. Сваренное и слегка остывшее яйцо нужно положить в стакан, залить холодной водой и энергично потрясти ёмкость в течение нескольких секунд, накрыв её ладонью или крышкой. Под воздействием воды и трения скорлупа растрескивается и практически полностью отделяется от белка. Остаётся лишь достать из стакана гладкое, ровное яйцо, а осколки скорлупы останутся плавать в воде.

Похожего эффекта можно добиться и другими способами. Например, добавить в воду при варке немного пищевой соды. Она делает белок чуть менее кислым и облегчает отделение мембраны.

Также можно сделать маленькие проколы иголкой на тупом конце сырого яйца перед варкой. Через это отверстие во время нагрева выходит воздух, а вода при последующем охлаждении легче проникает под скорлупу. При этом нужно действовать осторожно, так как через сильно большое отверстие яйцо начнёт вытекать в кастрюлю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как проверить яйца на свежесть прямо в магазине.