Росія б'є по пунктах пропуску: які ПП України вже опинилися під ударом (карта)

Новий удар по пункту пропуску на Одещині стався після серії атак у серпні та вересні

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Російський дрон в ніч на 5 жовтня атакував пункт пропуску "Паланка – Маяки – Удобне" на кордоні України та Молдови в Одеській області. В результаті удару є постраждалий, зачепило рейсовий автобус, що стояв біля шлагбаума. Це не перший удар по кордону – Росія посилила атаки ударними дронами та ракетами по інфраструктурі та пунктах пропуску на кордоні з Польщею, Молдовою та Румунією.

Як повідомляють молдовські ЗМІ, постраждалий на ПП "Паланка – Маяки – Удобне" – прикордонник. Наразі пункт пропуску припинив роботу.

Наслідки рикошету в автобус/ Джерело: Радіо Чінсанау

"Телеграф" зібрав дані про основні напади. На карті жовтим позначена остання атака, станом на 5 жовтня.

Пункти пропуску на кордоні, атаковані Росією

У вересні Росія атакувала кілька пунктів пропуску. Зокрема пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею був під ударом тричі. 13 вересня російський дрон вдарив по АЗС поблизу та пошкодив потяг під час митного контролю. 17 та 28 вересня біля ПП знову фіксували влучання реактивних дронів. Через це польські аеропорти призупиняли роботи, а в повітря підіймали авіацію. Під час удару 28 вересня вибуховою хвилею пошкодило приміщення ПП на в’їзд в термінал.

Південний напрямок: основні атаки

Чимало разів Росія цілила саме по ПП на Одещині. Окрім "Паланка – Маяки – Удобне", восени також атакували міжнародний автомобільний пункт пропуску "Старокозаче-Тудора". ДСНС повідомляло про двох загиблих, трьох поранених та евакуацію.

Евакуація людей після удару по ПП/ Фото: ДСНС

В кінці серпня Росія атакувала два ПП на кордоні з Молдовою:

"Табаки – Мирне" 21 серпня із суттєвими руйнуваннями інфраструктури

21 серпня із суттєвими руйнуваннями інфраструктури "Виноградівка – Вулканешть" 25 серпня, з пошкодженням інфраструктури.

Постраждав також і поромний пункт пропуску через Дунай на кордоні з Румунією "Орлівка – Ісакча". Атаки, які спричиняли зупинки роботи ПП стались в ніч на 1 вересня, а також повторно в ніч на 6 вересня 2026 року. Раніше цей пункт пропуску вже зазнавав російських атак у вересні 2023 року, жовтні 2024 року та листопаді 2025 року.

Важливо зауважити, що до кінця 2026 року планується обладнати всі пункти пропуску захисними спорудами та укриттями.

"Телеграф" раніше повідомляв, що масований щоденний терор проти мирного населення не припиняється. Нещодавно, під час атак по українських містах війська РФ вдарили по Ізюму з великокаліберних реактивних систем залпового вогню. Унаслідок цього обстрілу загинула 35-річна жінка, а 39-річний чоловік дістав тяжкі поранення.

Паралельно окупанти прицільно б'ють по об'єктах життєзабезпечення та цивільній інфраструктурі. Це підтверджує і нічний удар по складу дистриб'ютора ліків у Гостомелі на Київщині 2 жовтня. У середмісті Дніпра росіяни знову поцілили в бізнес-центр, куди раніше вже влучав ворожий безпілотник.