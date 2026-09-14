Ціна молодої шкіри — одна проста звичка: секрет найкрасивішої жінки світу

Акторка дотримується простого правила догляду

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Доглянута шкіра не завжди вимагає складних процедур і дорогих засобів. Іноді секрет краси полягає у простій щоденній звичці, яку легко повторити. І це довела одна з найпопулярніших актрис — Енн Гетевей.

Акторка Енн Гетевей у 43 роки отримала звання найкрасивішої жінки світу за версією журналу People, як написали в "Versa". Її зовнішність не раз привертала увагу, а одна з головних звичок акторки пов’язана зовсім не з дорогими косметичними процедурами.

Один із головних секретів акторки — захист від сонця. На фотографіях різних років Гетевей часто можна побачити в одязі, який закриває більшу частину тіла.

Навіть на пляжі акторка обирає максимально закриті речі. А під час зйомок користується парасолькою, щоб якомога менше перебувати під прямими сонячними променями між дублями.

Такий підхід має практичне пояснення: тривале перебування на сонці прискорює фотостаріння шкіри та сприяє появі зморшок і пігментації. Тому захист від ультрафіолету залишається однією з базових рекомендацій для догляду за шкірою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про секрети молодості зірок та прості звички, які допомагають їм зберігати свіжий вигляд.