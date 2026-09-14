Цена молодой кожи – одна простая привычка: секрет самой красивой женщины мира

Актриса придерживается простого правила ухода

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Ухоженная кожа не всегда требует сложных процедур и дорогостоящих средств. Иногда секрет красоты заключается в простой ежедневной привычке, которую легко повторить. И это доказала одна из самых популярных актрис – Энн Хетевей.

Актриса Энн Хетевей в 43 года получила звание самой красивой женщины мира по версии журнала People, как написали в Versa. Ее внешность не раз привлекала внимание, а одна из главных привычек актрисы связана отнюдь не с дорогими косметическими процедурами.

Один из главных секретов актрисы – защита от солнца. На фотографиях разных лет Хетевей часто можно увидеть в одежде, которая закрывает большую часть тела.

Даже на пляже актриса выбирает максимально закрытые вещи. А при съемках пользуется зонтиком, чтобы как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами между дублями.

Такой подход имеет практическое объяснение: длительное пребывание на солнце ускоряет фотостарение кожи и способствует появлению морщин и пигментации. Поэтому защита от ультрафиолета остается одной из базовых рекомендаций по уходу за кожей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о секретах молодости звезд и простых привычках, которые помогают им сохранять свежий вид.