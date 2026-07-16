Була однією з найкрасивіших акторок в Україні: як змінювалася Ада Роговцева від юності до сьогодні

Легенда українського кіно виповнилося 89 років

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Ада Роговцева — народна артистка України та Герой України. 16 липня вона відзначає своє 89-річчя. За десятки років творчої кар'єри вона стала легендою українського кіно, зігравши сотні ролей, а її талант неодноразово відзначали найвищими державними нагородами.

Та не менше захоплення у шанувальників завжди викликала її природна краса. "Телеграф" згадує, якою була Ада Роговцева на початку свого творчого шляху та як змінювався її образ протягом життя.

Майбутня акторка народилася 16 липня 1937 року у Глухові на Сумщині. У юності вона мріяла пов'язати життя з журналістикою, однак згодом вступила до Київського інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого.

Ада Роговцева. Фото: facebook.com/adarogovtseva

Як виглядала в молодості Ада Роговцева

У 1950-1960-х роках Роговцеву легко впізнавали за виразними очима, густим темним волоссям і стриманою, але дуже елегантною зовнішністю. На архівних світлинах вона часто з'являється з короткими зачісками, а її природна врода привертала увагу не менше, ніж акторська майстерність.

Ада Роговцева у молодості. Фото з відкритих джерел

Ада Роговцева у юності. Фото з відкритих джерел

Кар'єра стрімко набирала обертів. Уже у 23 роки акторка отримала звання заслуженої артистки УРСР, що стало винятковим досягненням для такого молодого віку. Паралельно вона почала активно зніматися у кіно, а згодом стала відомою далеко за межами України.

Ада Роговцева у молодості

За свою кар'єру Ада Роговцева створила понад сотню образів у кіно та кілька сотень театральних ролей. Однією з найвідоміших її робіт стала роль Анни у багатосерійному фільмі "Вічний поклик", яка принесла акторці широку популярність. Також глядачі пам'ятають її за стрічками "Салют, Маріє!", "Приборкання вогню", "Тарас Бульба", "Сага" та багатьма іншими проєктами.

Ада Роговцева. Фото з відкритих джерел

Сьогодні Ада Роговцева залишається активною у творчому житті. Вона продовжує виходити на сцену, бере участь у культурних заходах, підтримує українських військових і займається волонтерською діяльністю. Попри поважний вік, акторка не приховує природних змін зовнішності й не женеться за молодістю.

Ада Роговцева та Ліна Костенко. Фото: facebook.com/adarogovtseva

Раніше "Телеграф" розповідав, що українці в захваті від архівних фото Сумської з її молодості. ЇЇ називають українською Сінді Кроуфорд.