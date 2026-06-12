Російська мова тепер під забороною? Що значить новий закон Зеленського

Нові правила набувають чинності з 13 червня

Президент України Володимир Зеленський підписав важливий закон №4699-IX. щодо російської мови. З 13 червня мову агресора буде виключено з переліку тих, щодо яких Україна має виконувати зобов'язання за конвенцією Ради Європи щодо захисту мов корінних народів і національних спільнот.

Про це оголосив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, Україна поважає мовне та культурне різноманіття, але має усунути можливість для продовження російського імперського впливу.

"Мова держави-агресора не може користуватися інструментами захисту, створеними для підтримки мов корінних народів і національних спільнот. Це рішення – про гідність, справедливість і мовну безпеку України", – зазначив Стефанчук.

Що змінює новий закон та чому він важливий

Фактично, для більшості українців на побутовому рівні новий закон майже нічого не змінює, але на державному створює підґрунтя для юридичної бази. Тобто від 13 червня, коли закон набуває чинності:

російська мова не матиме спеціального захисту як мова, яка підпадає під захист Європейської хартії в Україні;

надалі це може вливати на державні або місцеві програми підтримки мовних меншин;

у юридичних та політичних дискусіях аргумент про особливий статус російської мови буде складніше використовувати.

Що не змінює закон:

розмовляти російською в побуті не забороняється, однак чинні норми про обслуговування, друковану продукцію українською тощо зберігаються;

нові штрафи не з'явились.

Довідково: Європейська хартія — це збірна назва кількох важливих міжнародно-правових документів, ухвалених Радою Європи або Європейським Союзом, які закріплюють та захищають права громадян у різних сферах.

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