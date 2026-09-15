Roshen после 14 лет споров переименовал известные конфеты: зачем и где еще русский язык
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Впервые украинизировать название обещали в 2012 году
Компания Roshen изменила название известной конфеты "Сливки-ленивки" — она отныне звучит на украинском "Ленива корівка". Такого изменения добивался львовский волонтер и языковой деятель Святослав Литинский в течение 14 лет.
Об изменении компания объявила в соцсетях, заметив, что у них "коровки любят отдохнуть". Литинский в комментарии ZAXID.NET рассказал, что в компанию обращались вместе с единомышленниками с 2012 года. Сначала им отказали, однако через некоторое время в том же году владелец Петр Порошенко озвучил, что Совет директоров поддержал решение об обновлении маркировки. Но до фактической смены прошли годы.
Кроме обращения в 2012 году, Литинский также акцентировал внимание на российском названии конфет в 2016, 2022 и 2023 году. В компании на последнее обращение отреагировали просьбой "воздержаться от голословных обвинений" и подчеркнули, что "Сливки-ленивки" — зарегистрированная торговая марка.
Интересно, что на фирменном сайте компании "Рошен" в каталоге — два товара, с русским и украинским названием.
Отметим, что на упаковке сладостей Roshen русский язык все еще сохраняется. Законом это не запрещено — производителей обязывают иметь украинскую маркировку и данные о товаре, а на каких языках его дублируют — не регламентируется.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что известная певица Настя Каменских интересно объяснила, почему не говорит по-украински — у нее вроде бы возникла киста из-за смены языка и психологического влияния.