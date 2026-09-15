Усе життя робили неправильно: як насправді потрібно прати вовняні светри

Цей трюк стане в нагоді кожному

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Вовняний одяг немає необхідності прати після кожного носіння, якщо на ньому немає забруднень і плям. Є більш ефективний метод, який допоможе освіжити річ і не псувати її пранням.

Про це в соціальній мережі Threads написала юзерка, яка займається в’язанням вже близько 16 років. За її словами, вовняний одяг можна просто вивішувати на балкон для того, щоб він провітрився.

"Якщо на одязі з вовни немає плям, не треба його прати. Виносите на вішалці на балкон і нехай повисить близько 24 годин. Вовна має унікальну здатність самоочищатися", — зазначила вона.

Вовняні речі. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Річ у тому, що вовняні волокна погано вбирають запахи та вологу, порівняно з бавовною чи синтетикою. Також в вовні міститься ланолін, який надає волокнам певну водо-і брудовідштовхувальну здатність.

Якщо провітрювати такі речі на балконі, частина летких речовин, які створюють запах після носіння, підуть. За добу одяг встигне висохнути від вологи, що накопичилася, і знову відчуватиметься свіжим.

А часте прання вовняних речей сприяють звалюванню, усадці та зносу волокон. Саме тому їх не рекомендують прати без особливої потреби.

Чому провітрювання допомагає вовняним речам. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому праска забруднює одяг. Є простий трюк допоможе очистити його від накипу.