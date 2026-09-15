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Усе життя робили неправильно: як насправді потрібно прати вовняні светри

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Маленький секрет досвідченої рукоділки Новина оновлена 15 вересня 2026, 19:19
Маленький секрет досвідченої рукоділки. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей трюк стане в нагоді кожному

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Вовняний одяг немає необхідності прати після кожного носіння, якщо на ньому немає забруднень і плям. Є більш ефективний метод, який допоможе освіжити річ і не псувати її пранням.

Про це в соціальній мережі Threads написала юзерка, яка займається в’язанням вже близько 16 років. За її словами, вовняний одяг можна просто вивішувати на балкон для того, щоб він провітрився.

"Якщо на одязі з вовни немає плям, не треба його прати. Виносите на вішалці на балкон і нехай повисить близько 24 годин. Вовна має унікальну здатність самоочищатися", — зазначила вона.

Як виглядають вовняні речі
Вовняні речі. Фото: згенеровано ШІ/"Телеграф"

Річ у тому, що вовняні волокна погано вбирають запахи та вологу, порівняно з бавовною чи синтетикою. Також в вовні міститься ланолін, який надає волокнам певну водо-і брудовідштовхувальну здатність.

Якщо провітрювати такі речі на балконі, частина летких речовин, які створюють запах після носіння, підуть. За добу одяг встигне висохнути від вологи, що накопичилася, і знову відчуватиметься свіжим.

А часте прання вовняних речей сприяють звалюванню, усадці та зносу волокон. Саме тому їх не рекомендують прати без особливої потреби.

Вовняні речі не рекомендують прати часто
Чому провітрювання допомагає вовняним речам. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому праска забруднює одяг. Є простий трюк допоможе очистити його від накипу.

Теги:
#Вовна #Прання #Лайфхак #Threads #Вовняні речі