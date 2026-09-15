Ванни йдуть у минуле: рішення з Італії витісняє колишній "символ розкоші"

Ванна у ванній більше не є єдиним синонімом вишуканості

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Класична ванна втратила статус головного символу розкоші. У 2026 році інтер’єрні тренди очолили мінімалістичні душові кабіни без піддона — так звані італійські душові.

Вони візуально розширюють приміщення та роблять інтер’єр ванною легким та "повітряним". Про це повідомляє Radio Mitre.

У чому секрет популярності "італійських" душових?

Головний плюс – абсолютна безшовність. Тут немає громіздких бортів та завищених чаш, що розривають лінію підлоги. Вода йде в прихований трап по ледь помітному ухилу, завдяки чому навіть невелика ванна кімната здається набагато більшою. Крім естетики, таке рішення неймовірно практично:

Просте прибирання: відсутність важкодоступних кутів та стиків піддона заощаджує час на чищення.

відсутність важкодоступних кутів та стиків піддона заощаджує час на чищення. Свобода рухів: підлога в один рівень зручна і безпечна для всієї родини.

підлога в один рівень зручна і безпечна для всієї родини. Ідеально для "малометражок": створює ефект відкритого спа-салону навіть на кількох квадратних метрах.

Переваги та недоліки "італійських" душових/Інфографіка ШІ

Скляні перегородки та атмосфера преміального спа-центру

Замість масивних душових боксів дизайнери використовують стаціонарні панелі із загартованого скла. Як зазначає дизайнерка Ребекка Мілнс із CP Hart, скляна огорожа делікатно зонує кімнату, не перекриваючи світло та зберігаючи архітектурну цілісність інтер’єру.

Щоб посилити відчуття спа-комплексу вдома, в обробці використовують великоформатний керамограніт, натуральний камінь або мікроцемент. Мінімум плиткових швів і нейтральна палітра кольорів створюють візуальну тишу і почуття глибокого спокою.

Італійська душова у ванній кімнаті/Фото: ШІ

Італійська душова у ванній кімнаті/Фото: ШІ

Італійська душова у ванній кімнаті/Фото: ШІ

На що звернути увагу під час монтажу?

Інженерна частина потребує професійного підходу:

Правильний ухил: підлога повинна мати точний градус нахилу до дренажного каналу, щоб вода відходила миттєво. Якісна гідроізоляція: запорука того, що ремонт прослужить десятиліття. Безпечне покриття: важливо вибирати матеріали з протиковзною текстурою (Anti-Slip).

Нагадаємо, плитка, яка тривалий час залишалася звичним стандартом для більшості ванних кімнат по всьому світу, поступово здає позиції. У 2026 році на зміну їй приходять більш практичні, доступні та сучасні альтернативи.