Подивіться на шийку пляшки з олією: одна ознака вказує, що продукт зіпсований

На зіпсованій олії не можна готувати

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Рослинна олія є на кухні в кожному домі. Пляшка соняшникової або оливкової олії може місяцями стояти в кухоній шафці або біля плити. Але олія псується набагато раніше, ніж спливає термін придатності на етикетці, а перші ознаки цього можна помітити, звернувши увагу на кришку пляшки.

Проведіть пальцями по різьбі під кришкою. Якщо ви відчуваєте густий, тягучий, липкий наліт, який нагадує смолу чи клей і важко змивається, олія всередині почала окиснюватися. Цей процес називається полімеризацією. За постійного контакту з киснем повітря молекули жиру з'єднуються в довгі хімічні ланцюжки, утворюючи щільну плівку, пояснює чеський портал Centrum.

Шийка — найвразливіше місце, де мікрокраплі олії найчастіше контактують зі свіжим повітрям. Липкий шар свідчить про те, що реакція окиснення триває вже давно та зачепила весь об'єм продукту в пляшці.

Під час окиснення в олії утворюються шкідливі сполуки — альдегіди та пероксиди. Замість цінних вітамінів і антиоксидантів згірклий продукт чинить протилежну дію на організм. Смажити на такій олії категорично не можна, оскільки висока температура лише прискорює утворення токсичних речовин.

Свіжа соняшникова олія має легкий ненав'язливий аромат, а оливка — трав'янисті ноти. Згірклий продукт пахне олійною фарбою, клеєм, що вивітрився, або прогорілим жиром. Крапля зіпсованої олії на язиці дає різку неприємну гіркоту, кислинку та залишає відчуття першіння в горлі.

Фото згенероване ШІ

Колір або легка каламутність олії не є показниками псування. Осад або пластівці часто з'являються через зберігання в прохолодному місці й зникають за кімнатної температури. Орієнтуватися потрібно саме на липку шийку, запах і смак.

Як правильно зберігати та утилізувати масло

Пляшку з олією краще зберігати в темній шафі подалі від плити та джерел тепла за температури 18–20 градусів. Обирайте ємності з темного скла або металу й намагайтеся використати відкриту пляшку за 2–3 місяці.

Зіпсовану олію не можна виливати в раковину або унітаз, оскільки жир осідає на стінках труб і утворює важкі засмічення. Перелийте її в ємність, яка щільно закривається, і викиньте разом із побутовим сміттям або здайте в спеціальний пункт прийому відпрацьованої олії.