ЗСУ звільнили Середнє: Білецький розкрив деталі операції "Вівальді" на Лиманському напрямку (карти)

Командир Третього корпусу порівняв операцію з чотирма сезонами Вівальді та заявив, що нині — лише перший

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Сили оборони провели наступальну операцію на півночі Донецької області. Військові звільнили Середнє та зачистили від інфільтрації окупантів Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру.

Операцію на Лиманському напрямку, що має назву "Вівальді" офіційно підтвердив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. За його даними деокуповані 10 кв.км, а зачищені 75 кв.км. На DeepStateMAP ці зони вже позначені блакитним. Водночас Білецький застерігає від заяв про "зрізання Лиманського виступу".

Село Середнє деокуповано і повністю перебуває під нашим контролем. Ще одним критично важливим завданням було перерізати логістику ворога. В результаті успішних дій підрозділів безпілотних систем 3 армійського корпусу противник був вимушений перенести постачання паливо-мастильних матеріалів у Воронізьку область за державний кордон України. Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу

Місце проведення операції "Вівальді"/ Карти DeepStateMAP

Приблизно цю локацію зачистили від росіян/ Карти DeepStateMAP

За даними Білецького, знищили близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників, бойову техніку 20-ї та 25-ї армій РФ.

Зауважимо, в даних Інституту вивчення війни вказувалось, що українські військові могли просунутись до річки Жеребець у невстановленому місці. Зазначається — дані непідтверджені. Білецький згадує це та коментує, що зі спойлерами не варто поспішати.

"У відкритих джерелах зараз багато інформації про те, що остаточна мета наших наступальних дій — вийти до берегів річки Чорний Жеребець. Але наша операція називається "Вівальді". А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. І це — лише перший із них. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами. Добрі новини будуть", — каже він.

Річка Жеребець на карті обмежує Лиманський виступ, проте до неї деокупована територія не доходить

Французький OSINT-аналітик Клеман Молен зазначав, щоправда, коментуючи зрізання Лиманського виступу як дійсний факт, що ця локація могла дозволити росіянам подальший наступ на Ізюм та Слов'янськ та загрожувати північному шляху постачання у Донецьку область.

Довідково: "Чотири пори року" – це цикл із чотирьох скрипкових концертів Антоніо Вівальді, де засобами музики відтворено картини й звуки природи. Відкриває цикл "Весна" – швидка, світла й життєрадісна частина зі співом птахів і дзюрчанням струмків. "Літо" несе значно важчий і тривожніший настрій, що у фіналі переростає у стрімку драматичну грозу. "Осінь" починається як безтурботне й веселе танцювальне дійство, проте згодом переходить до сцен полювання. Завершальна "Зима" звучить різко, уривчасто й "колюче", хоча в її центральній повільній частині розкривається м'яка та лірична мелодія.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в серпні повідомлялось про просування Сил оборони на Олександрівському напрямку. Це стик Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.