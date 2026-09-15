Всю жизнь делали неправильно: как на самом деле нужно стирать шерстяные свитера

Этот трюк пригодится каждому

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Шерстяную одежду нет необходимости стирать после каждой носки, если на ней нет загрязнений и пятен. Есть более эффективный метод, который точно поможет освежить вещь и не портить ее стиркой.

Об этом в социальной сети Threads написала пользовательница, которая занимается вязанием уже около 16 лет. По ее словам, шерстяную одежду можно просто вывешивать на балкон для того, чтобы она проветрилась.

"Если на одежде из шерсти нет пятен, не надо ее стирать. Выносите на вешалке на балкон и пусть повисит около 24 часов. Шерсть обладает уникальной способностью самоочищаться", — отметила она.

Шерстяные вещи. Фото: сгенерировано ИИ / "Телеграф"

Дело в том, что шерстяные волокна плохо впитывают запахи и влагу, в сравнении с хлопком или синтетикой. Также в шерсти содержится ланолин, который придает волокнам определенную водо- и грязеотталкивающую способность

Если проветривать такие вещи на балконе, часть летучих веществ, которые создают запах после носки, уйдут. За сутки одежда успеет высохнуть от накопившейся влаги и снова будет ощущаться свежей.

А частая стирка шерстяных вещей способствуют сваливанию, усадке и износу волокон. Именно поэтому их не рекомендуют стирать без особой надобности.

Почему проветривание помогает шерстяным вещам. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

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