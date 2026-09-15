Чому квіти швидко в’януть у вазі: флористи пояснили неприємний сюрприз від підкормки

Універсальне підживлення для зрізаних квітів підходить для переважної більшості зрізаних рослин у вазі, проте є нюанси

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Деякі українці розчарувалися у підживленні для зрізаних квітів. Виявилося, що цей засіб не є універсальною "чарівною пігулкою".

Українка Анастасія поцікавилася у threads, чому її квіти з підкормкою стоять у вазі менше, ніж без неї. У мережі відзначили, що підживлення не підходить деяким рослинам, а також є нюанси при використанні засобу.

"Флористи, розкрийте секрет. Чому з цими штуками квіти стоять менше, ніж без них", — написала Анастасія, прикріпивши фото підживлення від фірми Chrysal.

Анастасія показала свої хризантеми/Фото: threads.com/@_anastasiamia_

Досвідчені користувачі та флористи зазначили, що жінка, ймовірно, використала 1 пакетик, який розрахований на певний час, після чого поставила квіти у звичайну воду – це й убило рослини. При заміні води потрібно також використовувати підживлення. Крім того, фахівці наголосили, що не завжди дають пакетики з підкормкою при продажу букетів, адже позитивний ефект діє не на всі види квітів.

"Ось, саме тому ми не даємо пакетик до кожного букета, тому що це не "чарівна пігулка", а потрібно точно розуміти правила використання, щоб не зробити гірше"

"Не у всі квіти потрібно додавати Кризал"

"Часто у квіткових їх немає. Я завжди готова була докупити"

"Тому що коли ви повторно замінюєте воду вже без Chrysal, через те, що у вас його більше немає (квітковий дав тільки один пакетик), а додатково Ви не придбали… Квіти, як і люди, звикають до препаратів. Якщо квітка вже стояла в Chrysal, то потім у звичайній воді вона гине менше ніж за добу.

"Вчора купувала жоржини, попросила такий пакетик, тому що для троянд і тюльпанів завжди дають їх. Працівниця сказала, що для жоржин він не потрібен, бо вони при зрізі виділяють якийсь сік, через який їм потрібно просто щодня або хоча б раз на два дні міняти воду, і без тої підкормки"

"Не у всі квіти можна додавати Кризал. Тюльпан, жоржину, нарцис, гіацинт він просто вб’є за лічені години, вони згорять. Троянда/гортензія/хризантема — супер… Але кожна зміна води = новий пакетик"

Довідка: Підживлення для зрізаних квітів (зазвичай це спеціальні порошки чи концентровані рідини) допомагає значно продовжити життя букета у вазі. Воно вирішує відразу три основні проблеми, через які квіти швидко в'януть:

Брак харчування,

Бактерії у воді

Високий рівень pH.

Зазначимо, навіть при дбайливому поливанні та достатньому освітленні домашні квіти можуть зненацька уповільнити зріст, скинути бутони або покритися жовтими плямами. Виявляється, звичайні сірники можуть допомогти врятувати кімнатні рослини, що в'януть.