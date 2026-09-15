Хто з чоловіків із проблемами зі здоров’ям може виїхати за кордон: є три підстави

Адвокат пояснила деталі

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Проблеми зі здоров’ям самі собі не дають чоловікам право під час воєнного стану перетинати український кордон. Для цього необхідні всі підтверджуючі документи, і відповідний статус.

Про це у своєму Telegram-каналі розповіла адвокат Дар’я Тарасенко. За її словами, усього можна виділити три випадки, в яких чоловіки можуть виїхати за межі країни.

Чоловіка визнано непридатним до служби та виключено з військового обліку . При виїзді з України необхідні наступні документи: військово-обліковий документ із записом про непридатність та виключення з обліку (обов’язково переконатися, що в реєстрі відображається така ж інформація)

. При виїзді з України необхідні наступні документи: військово-обліковий документ із записом про непридатність та виключення з обліку (обов’язково переконатися, що в реєстрі відображається така ж інформація) Чоловік визнаний тимчасово непридатним і отримав відстрочку на цій підставі . Необхідні документи: військово-обліковий документ із записом про відстрочку та укладання ВЛК.

. Необхідні документи: військово-обліковий документ із записом про відстрочку та укладання ВЛК. У людини є інвалідність (будь-якої групи). Достатньо надати документ про інвалідність (посвідчення з відміткою про інвалідність або довідку про право на пільги для осіб з інвалідністю). Лише довідки МСЕК чи ЕКОПФО буде недостатньо.

Коли чоловіки можуть виїжджати за кордон. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

При цьому адвокат відповіла на найпоширеніші питання щодо виїзду за межі України.

Відповіді на запитання – за яких обставин чоловіки не можуть виїжджати за кордон. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці за кордоном чесно зізналися, чи повернуться додому.