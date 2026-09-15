Хто з чоловіків із проблемами зі здоров’ям може виїхати за кордон: є три підстави
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Адвокат пояснила деталі
Проблеми зі здоров’ям самі собі не дають чоловікам право під час воєнного стану перетинати український кордон. Для цього необхідні всі підтверджуючі документи, і відповідний статус.
Про це у своєму Telegram-каналі розповіла адвокат Дар’я Тарасенко. За її словами, усього можна виділити три випадки, в яких чоловіки можуть виїхати за межі країни.
- Чоловіка визнано непридатним до служби та виключено з військового обліку. При виїзді з України необхідні наступні документи: військово-обліковий документ із записом про непридатність та виключення з обліку (обов’язково переконатися, що в реєстрі відображається така ж інформація)
- Чоловік визнаний тимчасово непридатним і отримав відстрочку на цій підставі. Необхідні документи: військово-обліковий документ із записом про відстрочку та укладання ВЛК.
- У людини є інвалідність (будь-якої групи). Достатньо надати документ про інвалідність (посвідчення з відміткою про інвалідність або довідку про право на пільги для осіб з інвалідністю). Лише довідки МСЕК чи ЕКОПФО буде недостатньо.
При цьому адвокат відповіла на найпоширеніші питання щодо виїзду за межі України.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українці за кордоном чесно зізналися, чи повернуться додому.