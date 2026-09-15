Відстрочку від армії пропонують дати ще одній категорії чоловіків

Петицію мають підтримати українці і тільки після того вона може опинитись на розгляді Кабміну

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Батькам, які виховують дитину, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, пропонують надати відстрочку від призову на військову службу. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету міністрів.

Автор ініціативи Віталій Ніжніченко зазначив, що діти цієї категорії потребують особливої уваги та присутності батьків, а мобілізація одного з них "може створити додаткове психологічне навантаження на дитину, погіршити її емоційний стан та ускладнити процес реабілітації й адаптації після пережитих внаслідок війни подій".

Скриншот петиції про надання відстрочки новій категорії чоловіків з сайту Кабміну

Що просить автор петиції

Автор вважає, що відстрочка для одного з батьків, який виховує дитину зі статусом постраждалої внаслідок воєнних дій, має надаватись на період, протягом якого дитина "має відповідний статус та потребує батьківської підтримки". Механізм має бути простий і доступний, а відстрочку мають надавати незалежно від того, хто з батьків є військовозобов'язаним, проте наголошується — за умови спільного виховання та утримання дитини.

У випадку, якщо дитина маж законних представників — розглянути питання поширення такого права і на них.

"Вважаю, що держава повинна не лише надавати дитині статус постраждалої внаслідок війни, а й створювати реальні умови для її захисту, відновлення та психологічної стабільності. Захист дітей, які постраждали від війни, має бути одним із пріоритетів держави", — зауважив автор. Наразі українці мають 90 днів аби петиція набрала потрібні 25 тисяч голосів — тільки в такому випадку її розглянуть. Подати петицію може кожен, а її масова підтримка не гарантує змін до законодавства.

Що означає статус "дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів"

Подібний статус надається дітям, які через війну зазнали фізичних, психологічних травм, поранень, окупації, депортації або втратили батьків. Подати документи на його отримання можуть як самі діти (по досягненню 14 років) так і батьки/опікуни. Наразі цей статус не скасовується досягненням 18-річного віку та не дає пільг.

Види насильства, від яких могла постраждати дитина, для отримання статусу/ Національна соціальна сервісна служба

Раніше "Телеграф" розповідав, що в "Резерв+" іноді може не відображатись відстрочка. Причин декілька, проте основна — невідповідність даних у реєстрах.